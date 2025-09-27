Lederhosen machten sogar Prinz Edward neugierig

Männer in Lederhosen machen offenbar noch immer auf viele Menschen Eindruck. Und das sogar auch in fernen Länder. Das zeigt auch das Beispiel einer vierköpfigen Männergruppe aus Oberösterreich, die bei der Expo in Osaka (Japan) sogar von einem Royal angesprochen wurden.
Alle zwei Jahre macht ein Freunde-Quartett aus Oberösterreich eine Reise in ferne Länder. Doch so etwas wie heuer haben die Vier noch nie erlebt. Japan hieß das Ziel und man knüpfte dort royale Bande.
Bei der Weltausstellung
In Osaka, wo gerade die Weltausstellung läuft, marschierten Gerald Stutz (62), Alois Hochmuth (66), Eric Plakolm (63) und Josef Gokl (70) mit Lederhosen und Österreich-Flagge über das Gelände und fanden schnell einen ungewöhnlichen Fan: Prinz Edward, der jüngste Sohn der verstorbenen Königin Elisabeth II., kam mit ihnen ins Gespräch.
Die Reise ging weiter
„Wir haben auch gleich den Großbritannien-Pavillon gelobt“, gesteht Stutz mit einem Zwinkern. Am Ende gab es noch ein gemeinsames Foto mit dem royalen Bewunderer. Und für die Oberösterreicher ging es in ihrer Japan-Rundreise weiter.
