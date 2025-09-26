Erster Kenianer in der Bundesliga kickt beim WAC

Als erster österreichischer Klub hat der WAC nun einen Stürmer aus Kenia im Kader! Team-Doppelpack als jüngste Empfehlung des 20-Jährigen Ryan Ogam, der in der Heimat höchstbeliebt ist – die Fan-Community in den Sozialen Medien drehte zuletzt ja schon am Rad. Und: Vor dem Duell gegen den LASK lobt Coach Didi Kühbauer seinen ehemaligen Weggefährten Maxi Ritscher.