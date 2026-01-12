„Ich habe in den Öffis noch immer Panikattacken“

„Musste aus Linz wegziehen“

Auch die jüngere Schwester berichtet von ähnlichen Folgen. Sie habe zwei Wochen lang nur Flüssignahrung zu sich nehmen können: „Meine Speiseröhre war angeschwollen. Schlucken war extrem schmerzhaft. Ich konnte mich in Linz nicht mehr frei bewegen, bin daher nach Salzburg gezogen. Ich kann nicht mehr mit Öffis fahren oder mich am Abend draußen bewegen, ohne dass ich Panikattacken bekomme, obwohl ich weggezogen bin.“ Wie es ihr gehe, einen Meter vom Angeklagten entfernt? „Mein Puls ist auf 170“, so die 22-Jährige nach einem kurzen Blick auf ihre Smartwatch. Eine persönliche Entschuldigung des Mannes lehnten die beiden jungen Frauen ab.