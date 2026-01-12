Österreichs WM-Gegner Algerien drohen Konsequenzen

Kritik an Schiedsrichterleistung

Algerien hat das Spiel verdient verloren, war aber mit der Leistung von Schiedsrichter Issa Sy unzufrieden und hat beim CAF Beschwerde gegen den Senegalesen eingereicht. „Der algerische Fußballverband kann die Schiedsrichterleistung im letzten Spiel nicht ignorieren, da sie zahlreiche Fragen aufwarf und erhebliche Verwirrung stiftete. Bestimmte Entscheidungen haben die Glaubwürdigkeit des afrikanischen Schiedsrichterwesens beschädigt und tragen nicht dazu bei, den Wert des kontinentalen Fußballs auf internationaler Ebene zu steigern“, begründete der algerische Verband sein Vorgehen.