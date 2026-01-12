Viele kleine Wunder: Geburtenplus in Kärnten

Tausende kleine Wunder erblickten 2025 in Kärnten das Licht der Welt und sorgten bei Familien wie auch bei Ärzten und Hebammen für viele bewegende Momente. Insgesamt wurden 3081 neue Erdenbürger begrüßt, ein Plus von 58 Babys im Vergleich zum Jahr 2024. Wie schon in den letzten Jahren machten 2025 die meisten Babys im ELKI des Klinikum Klagenfurt am Wörthersee den ersten Schrei.