Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bilanz 2025

Viele kleine Wunder: Geburtenplus in Kärnten

Kärnten
12.01.2026 13:00
Baby Daniel ist eines der 3081 Babys, die 2025 in den KABEG-Spitälern zur Welt kamen.
Baby Daniel ist eines der 3081 Babys, die 2025 in den KABEG-Spitälern zur Welt kamen.(Bild: KABEG/Hipp)

Im Jahr 2025 erblickten insgesamt 3081 Babys in Kärnten das Licht der Welt. Vor allem in den Landeskliniken in Klagenfurt und Villach gab es ein erfreuliches Plus.

0 Kommentare

Tausende kleine Wunder erblickten 2025 in Kärnten das Licht der Welt und sorgten bei Familien wie auch bei Ärzten und Hebammen für viele bewegende Momente. Insgesamt wurden 3081 neue Erdenbürger begrüßt, ein Plus von 58 Babys im Vergleich zum Jahr 2024. Wie schon in den letzten Jahren machten 2025 die meisten Babys im ELKI des Klinikum Klagenfurt am Wörthersee den ersten Schrei. 

Im Perinatalzentrum Kärnten zählte man 1618 Kinder bei 1579 Geburten. Das Team der Geburtenstation freute sich somit über insgesamt 39 Zwillingsgeburten. Das schwerste Baby – ein Bub – wog 4850 Gramm, während das kleinste Neugeborene, ein Mädchen, mit 540 Gramm und 31 Zentimetern zur Welt kam.

November war der geburtenstärkste Monat
Auch im LKH Villach war 2025 ein erfreuliches Geburtenjahr. Dort wurden 1027 Kinder bei 1011 Geburten geboren – ein Plus von 67 Geburten im Vergleich zum Vorjahr. Das leichteste Baby wog 850 Gramm, während das schwerste Neugeborene mit beeindruckenden 5395 Gramm zur Welt kam. Der geburtenstärkste Monat war der November mit 97 Geburten, dicht gefolgt vom Januar mit 92.

Lesen Sie auch:
Der kleine Ibrahim kam um 3.35 Uhr auf die Welt (Symbolbild).
Um 3.35 Uhr
Kärntner Neujahrsbaby kam im Klinikum auf die Welt
01.01.2026

Im LKH Wolfsberg wurden 2025 insgesamt 436 Babys bei ebenso vielen Geburten geboren. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das 18 Geburten weniger. Zwillingsgeburten gab es im vergangenen Jahr keine. Der geburtenstärkste Monat war hier der Juni mit 48 Geburten. Das schwerste Neugeborene brachte 4670 Gramm, das leichteste 2110 Gramm auf die Waage.

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
146.498 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
143.090 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
107.585 mal gelesen
Mehr Kärnten
Bilanz 2025
Viele kleine Wunder: Geburtenplus in Kärnten
232 Millionen Passiva
Pleitewelle in Kärnten: Keine Besserung in Sicht
Lustiges Comeback
„EU-Bauer“ steht wieder auf Kärntner Narrenbühne
AK holte 9500 Euro
Monteur erhielt Taggelder und Überstunden nicht
Suche nach Pächter
Restaurant der Alten Burg wartet auf Betreiber
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf