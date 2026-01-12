Viele kleine Wunder: Geburtenplus in Kärnten

Im Jahr 2025 erblickten insgesamt 3081 Babys in Kärnten das Licht der Welt. Vor allem in den Landeskliniken in Klagenfurt und Villach gab es ein erfreuliches Plus.
Tausende kleine Wunder erblickten 2025 in Kärnten das Licht der Welt und sorgten bei Familien wie auch bei Ärzten und Hebammen für viele bewegende Momente. Insgesamt wurden 3081 neue Erdenbürger begrüßt, ein Plus von 58 Babys im Vergleich zum Jahr 2024. Wie schon in den letzten Jahren machten 2025 die meisten Babys im ELKI des Klinikum Klagenfurt am Wörthersee den ersten Schrei.
Im Perinatalzentrum Kärnten zählte man 1618 Kinder bei 1579 Geburten. Das Team der Geburtenstation freute sich somit über insgesamt 39 Zwillingsgeburten. Das schwerste Baby – ein Bub – wog 4850 Gramm, während das kleinste Neugeborene, ein Mädchen, mit 540 Gramm und 31 Zentimetern zur Welt kam.
November war der geburtenstärkste Monat
Auch im LKH Villach war 2025 ein erfreuliches Geburtenjahr. Dort wurden 1027 Kinder bei 1011 Geburten geboren – ein Plus von 67 Geburten im Vergleich zum Vorjahr. Das leichteste Baby wog 850 Gramm, während das schwerste Neugeborene mit beeindruckenden 5395 Gramm zur Welt kam. Der geburtenstärkste Monat war der November mit 97 Geburten, dicht gefolgt vom Januar mit 92.
Im LKH Wolfsberg wurden 2025 insgesamt 436 Babys bei ebenso vielen Geburten geboren. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das 18 Geburten weniger. Zwillingsgeburten gab es im vergangenen Jahr keine. Der geburtenstärkste Monat war hier der Juni mit 48 Geburten. Das schwerste Neugeborene brachte 4670 Gramm, das leichteste 2110 Gramm auf die Waage.
