Rasanter Aufstieg: ManCity an Ex-Salzburger dran!

Das ging schnell! Der ehemalige Salzburger Amar Dedic hat sich bei Benfica Lissabon ins Rampenlicht gespielt und damit das Interesse von Top-Klub Manchester City geweckt.
Nach seinem wenig glücklichen Abenteuer in Marseille wagte der frühere Salzburger im Sommer einen Neustart in Portugal. Für rund zwölf Millionen Euro wechselte Dedić zu Benfica Lissabon und wurde unter Star-Coach José Mourinho sofort zum Stammspieler. Der bosnische Nationalspieler überzeugt mit Tempo, Mut nach vorne und erstaunlicher Konstanz.
Diese Leistungen sind auch in England nicht unbemerkt geblieben. Wie mehrere Medien berichten, denkt Manchester City bereits im Winter über einen Vorstoß nach. Scouts sollen Pep Guardiola mit starken Berichten versorgt haben, meldet die bosnische Tageszeitung „Oslobođenje“. Demnach gilt Dedić als Profi für die Zukunft.
Doch die „Skyblues” sind nicht die einzigen Interessenten. Auch der FC Chelsea soll sich intensiv mit dem Ex-Bullen beschäftigen. Ein englisches Transfer-Duell bahnt sich an.
60-Millionen-Hürde
Ein schneller Deal ist allerdings alles andere als sicher. Benfica hat kein Interesse daran, mitten in der Saison einen Leistungsträger abzugeben, und hat die Messlatte hoch gesetzt. Erst ab einer Summe von rund 60 Millionen Euro sollen die Portugiesen gesprächsbereit sein.
Ob City oder Chelsea im Winter tatsächlich so tief in die Tasche greifen werden, bleibt offen. Eines ist jedoch klar: Amar Dedić ist endgültig im Kreis der europäischen Top-Adressen angekommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.