Rivale als Konkurrenz

Rasanter Aufstieg: ManCity an Ex-Salzburger dran!

Premier League
12.01.2026 15:00
Ex-Salzburger Amar Dedic hat das Interesse von Manchester City geweckt.
Ex-Salzburger Amar Dedic hat das Interesse von Manchester City geweckt.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures)

Das ging schnell! Der ehemalige Salzburger Amar Dedic hat sich bei Benfica Lissabon ins Rampenlicht gespielt und damit das Interesse von Top-Klub Manchester City geweckt.

Nach seinem wenig glücklichen Abenteuer in Marseille wagte der frühere Salzburger im Sommer einen Neustart in Portugal. Für rund zwölf Millionen Euro wechselte Dedić zu Benfica Lissabon und wurde unter Star-Coach José Mourinho sofort zum Stammspieler. Der bosnische Nationalspieler überzeugt mit Tempo, Mut nach vorne und erstaunlicher Konstanz.

Diese Leistungen sind auch in England nicht unbemerkt geblieben. Wie mehrere Medien berichten, denkt Manchester City bereits im Winter über einen Vorstoß nach. Scouts sollen Pep Guardiola mit starken Berichten versorgt haben, meldet die bosnische Tageszeitung „Oslobođenje“. Demnach gilt Dedić als Profi für die Zukunft.

Dedic zeigt bei Benfica Lissabon groß auf.
Dedic zeigt bei Benfica Lissabon groß auf.(Bild: AFP/APA/JOHN THYS)

Doch die „Skyblues” sind nicht die einzigen Interessenten. Auch der FC Chelsea soll sich intensiv mit dem Ex-Bullen beschäftigen. Ein englisches Transfer-Duell bahnt sich an.

60-Millionen-Hürde
Ein schneller Deal ist allerdings alles andere als sicher. Benfica hat kein Interesse daran, mitten in der Saison einen Leistungsträger abzugeben, und hat die Messlatte hoch gesetzt. Erst ab einer Summe von rund 60 Millionen Euro sollen die Portugiesen gesprächsbereit sein.

Ob City oder Chelsea im Winter tatsächlich so tief in die Tasche greifen werden, bleibt offen. Eines ist jedoch klar: Amar Dedić ist endgültig im Kreis der europäischen Top-Adressen angekommen.

