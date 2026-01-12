Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen bei Michael Fally und Peter Moizi: Österreichs Skispringer in Zakopane, Lindsey Vonns 45. Abfahrtssieg, die Performance der Österreicherinnen in Zauchensee (Moizi: „Keine unter den ersten 19 – das geht nicht!“), Manuel Feller, Rapid und der FC Barcelona (alles im Video oben).