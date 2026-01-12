Monteur erhielt Taggelder und Überstunden nicht

Acht Jahre lang arbeitete ein engagierter Monteur in seinem Beruf. Jeden Monat fielen für ihn Aufwände an, etwa für die Verpflegung bei Montagetätigkeiten. Diese sind in der Regel durch das sogenannte Taggeld laut Kollektivvertrag (KV) für Arbeiter im Metallgewerbe abgedeckt. Der Monteur bemerkte im Laufe der Jahre, dass die Zahlungen nicht der KV-Höhe entsprachen – bis das Taggeld schließlich komplett ausblieb. Außerdem wurden geleistete Überstunden nicht ausbezahlt.