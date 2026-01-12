Goldpreis: Wird der Kurs langfristig steigen?

Der Goldpreis steht aktuell im Fokus der internationalen Finanzmärkte: Wirtschaftliche Unsicherheiten, geopolitische Spannungen und die Geldpolitik der Zentralbanken treiben den Kurs des Edelmetalls nach oben. In Zeiten von Inflation und Krisen gewinnt Gold erneut an Bedeutung als sicherer Hafen. Wird der Goldpreis seinen Höhenflug langfristig fortsetzen oder stehen Anleger vor einer Korrektur?