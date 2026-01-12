Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lustiges Comeback

„EU-Bauer“ steht wieder auf Kärntner Narrenbühne

Kärnten
12.01.2026 10:00
Als EU-Bauer war Manfred Tisal viele Jahre lang eine der bekanntesten Figuren des Villacher ...
Als EU-Bauer war Manfred Tisal viele Jahre lang eine der bekanntesten Figuren des Villacher Faschings(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Eine Narrengröße kehrt in der diesjährigen Faschingssaison zurück: Manfred Tisal, bekannt als Villacher „EU-Bauer“ hat seine neue Faschings-Heimat in der Gilde Landskron gefunden.

0 Kommentare

Der gebürtige Villacher Manfred Tisal war 28 Jahre lang als Akteur des Villacher Faschings tätig. Besondere Bekanntheit hat er als EU-Bauer erlangt. Laut polternd und lustig frech brachte er mit seinen Texten so manchen Politiker ins Schwitzen. Tisal war auch im Hintergrund der Lei-Lei Narren höchst aktiv –  schrieb Stücke, war sogar Vorstandsmitglied, Minister.

Karriere nach „Flüchtlingsposting“ beendet
Die Faschingskarriere beendete der Villacher im Jahr 2017 nach einem umstrittenen Facebook-Posting über Flüchtlinge. Es gab sogar Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, die aber 2018 eingestellt wurden.

Nun kehrt Tisal wieder auf die Narrenbühne zurück – aber nicht auf jene des Villacher Faschings. Tisal wird als Moderator und Akteur bei der Faschingsgilde Landskron auftreten. „Eine echte Bereicherung“, ist aus den Reihen der Landskroner Narren zu hören.

Die Mitglieder der Faschingsgilde Landskron freuen sich auf Tisals (2.v.l.) Comeback in ihren ...
Die Mitglieder der Faschingsgilde Landskron freuen sich auf Tisals (2.v.l.) Comeback in ihren Reihen.(Bild: Faschingsgilde Landskron)

Insgesamt vier Sitzungstermine wird es im Volkshaus Landskron geben. Das Team aus bewährten Akteuren, Rückkehrern und Jungtalenten setzt beim Programm sein Erfolgsrezept der vergangenen Jahre fort: „Auf Trauriges oder Ärger bringende Themen, wie die österreichische Politik, wird bewusst verzichtet.“ Politisch wird es tatsächlich nur am Rande der Nummer „Rhetorik Couch Coach“. 

Bereits kommenden Samstag, 17. Jänner, findet die Premierensitzung statt. Die weiteren Termine: 24., 30. und 31. Jänner. Beginn der Vorstellungen ist jeweils um 20 Uhr. Restkarten sind noch erhältlich, unter 0660/4948366 oder per E-Mail an karten@faschingsgilde.com 

Porträt von Katrin Fister
Katrin Fister
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Fällt 4000-Euro-Marke?
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
145.968 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
140.926 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
104.511 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Kärnten
232 Millionen Passiva
Pleitewelle in Kärnten: Keine Besserung in Sicht
Lustiges Comeback
„EU-Bauer“ steht wieder auf Kärntner Narrenbühne
AK holte 9500 Euro
Monteur erhielt Taggelder und Überstunden nicht
Suche nach Pächter
Restaurant der Alten Burg wartet auf Betreiber
Große Suchaktion
Wanderung auf der Saualpe: Teenager verirrten sich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf