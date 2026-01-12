„EU-Bauer“ steht wieder auf Kärntner Narrenbühne

Eine Narrengröße kehrt in der diesjährigen Faschingssaison zurück: Manfred Tisal, bekannt als Villacher „EU-Bauer“ hat seine neue Faschings-Heimat in der Gilde Landskron gefunden.
Der gebürtige Villacher Manfred Tisal war 28 Jahre lang als Akteur des Villacher Faschings tätig. Besondere Bekanntheit hat er als EU-Bauer erlangt. Laut polternd und lustig frech brachte er mit seinen Texten so manchen Politiker ins Schwitzen. Tisal war auch im Hintergrund der Lei-Lei Narren höchst aktiv – schrieb Stücke, war sogar Vorstandsmitglied, Minister.
Karriere nach „Flüchtlingsposting“ beendet
Die Faschingskarriere beendete der Villacher im Jahr 2017 nach einem umstrittenen Facebook-Posting über Flüchtlinge. Es gab sogar Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, die aber 2018 eingestellt wurden.
Nun kehrt Tisal wieder auf die Narrenbühne zurück – aber nicht auf jene des Villacher Faschings. Tisal wird als Moderator und Akteur bei der Faschingsgilde Landskron auftreten. „Eine echte Bereicherung“, ist aus den Reihen der Landskroner Narren zu hören.
Insgesamt vier Sitzungstermine wird es im Volkshaus Landskron geben. Das Team aus bewährten Akteuren, Rückkehrern und Jungtalenten setzt beim Programm sein Erfolgsrezept der vergangenen Jahre fort: „Auf Trauriges oder Ärger bringende Themen, wie die österreichische Politik, wird bewusst verzichtet.“ Politisch wird es tatsächlich nur am Rande der Nummer „Rhetorik Couch Coach“.
Bereits kommenden Samstag, 17. Jänner, findet die Premierensitzung statt. Die weiteren Termine: 24., 30. und 31. Jänner. Beginn der Vorstellungen ist jeweils um 20 Uhr. Restkarten sind noch erhältlich, unter 0660/4948366 oder per E-Mail an karten@faschingsgilde.com
