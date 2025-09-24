Tobender bedrohte Ehefrau und seine drei Kinder

Festnahme in der Nacht auf Mittwoch im Wiener Bezirk Fünfhaus: Die Polizei war alarmiert worden, weil in einer Wohnung Streit ausgebrochen war. Ein 32-Jähriger steht im Verdacht, seine Ehefrau und die drei gemeinsamen Kinder dabei mit dem Umbringen bedroht zu haben. Bei sich hatte der Mann neben Drogen auch Benzin ...
Gegen 3.40 Uhr kam es zu dem Polizeieinsatz. Als die Beamten den Tatverdächtigen, einen syrischen Staatsbürger, durchsuchten, entdeckten sie bei ihm neben einer geringen Menge an Drogen auch eine geringe Menge an Benzin.
Gab an, sich „selbst anzünden zu wollen“
Danach gefragt, was er damit vorhatte, gab der Verdächtige an, „sich mit dem Benzin selbst anzünden zu wollen“, so Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Die Drohungen gegen seine Familie bestritt er bei der Vernehmung.
Es wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, der 32-Jährige in eine Justizanstalt eingeliefert.
