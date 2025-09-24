Vorteilswelt
Benzin gefunden

Tobender bedrohte Ehefrau und seine drei Kinder

Wien
24.09.2025 13:01
Der Verdächtige wurde festgenommen.
Der Verdächtige wurde festgenommen.(Bild: Birbaumer Christof)

Festnahme in der Nacht auf Mittwoch im Wiener Bezirk Fünfhaus: Die Polizei war alarmiert worden, weil in einer Wohnung Streit ausgebrochen war. Ein 32-Jähriger steht im Verdacht, seine Ehefrau und die drei gemeinsamen Kinder dabei mit dem Umbringen bedroht zu haben. Bei sich hatte der Mann neben Drogen auch Benzin ...

0 Kommentare

Gegen 3.40 Uhr kam es zu dem Polizeieinsatz. Als die Beamten den Tatverdächtigen, einen syrischen Staatsbürger, durchsuchten, entdeckten sie bei ihm neben einer geringen Menge an Drogen auch eine geringe Menge an Benzin.

Gab an, sich „selbst anzünden zu wollen“
Danach gefragt, was er damit vorhatte, gab der Verdächtige an, „sich mit dem Benzin selbst anzünden zu wollen“, so Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Die Drohungen gegen seine Familie bestritt er bei der Vernehmung. 

Hier erhalten Sie Hilfe

  • Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.
  • Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.
  • Frauenhelpline: 0800 222 555 Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf Verein der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Es wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, der 32-Jährige in eine Justizanstalt eingeliefert.

Wien
