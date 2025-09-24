STW-Aufsichtsrat tagt: „Es gibt kein Durchwinken!“

Riesiger Krater nach Straßeneinsturz in Bangkok
Der Stadtwerke-Aufsichtsrat in Klagenfurt muss für das geplante Hallenbad noch viel klären, denn rund um das 75-Millionen-Euro-Projekt sind noch einige Fragen offen. Am heutigen Mittwoch tagt das Gremium und verspricht außerordentliche Sorgfalt.
Am Mittwoch, 24. September, steigt die Aufsichtsratssitzung der Klagenfurter Stadtwerke, bei der das soeben vom Gemeinderat beschlossene Hallenbad im Mittelpunkt stehen wird. Die Stadtwerke (STW) sind die Bauherren, der Aufsichtsrat muss die vielen Ausschreibungen aber erst freigeben. So fehlt auch noch der Baubescheid. Trotz des Spatenstichs am 12. Oktober, erfolgt der eigentliche Baustart erst im Frühjahr 2026. In zwei Jahren soll das Sportbad inklusive 50-Meter-Becken dann fertig sein.
