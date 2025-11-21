„Wirtschaftskammer ist flüssiger, als sie zugibt“

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hatte zuvor Zahlen auf ihrer Website veröffentlicht, wonach die Rücklagen zwei Milliarden Euro betragen. Zwei Drittel davon seien aber gebunden, hieß es. Nach Berechnung der Grünen verfügt hingegen die „gesamte WKÖ weiterhin über mehr als 1,3 Milliarden Euro an tatsächlich ungebundenen, frei verfügbaren Rücklagen“. Der Unterschied liegt laut der Partei daran, dass die Zusammenfassung der WKÖ nur die Kammern umfasst, während die 963 Fachorganisationen nicht berücksichtigt werden. Zudem könnten auch gebundene Mittel wie Immobilien „verkauft oder zur Sicherung von Darlehen genutzt werden“.