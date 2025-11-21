„Mark Webber kennt das Schicksal aus erster Hand“

Mark Webber hat 2010 schon einmal einen WM-Titel in der Schlussphase verspielt. Heuer droht ihm als Manager von Oscar Piastri ein ähnliches Schicksal. Ex-Teamkollege Christian Klien analysiert die Rolle des Australiers vor dem Titel-Poker im Spieler-Paradies Las Vegas.
Die Formel 1 schlägt ab Donnerstag ihre Zelte in Las Vegas auf. Das teaminterne Titelduell zwischen Lando Norris und Oscar Piastri geht in der Unterhaltungs-Metropole in die drittletzte Runde. „Lando hat so viel Selbstvertrauen, dass bei ihm gerade alles funktioniert. Durch den Ausfall von Zandvoort hatte er so großen Rückstand, dass der ganze Druck von ihm abgefallen ist. Seither fährt er wie entfesselt“, weiß Christian Klien, der bei ServusTV das Rennen in den USA analysieren wird.
