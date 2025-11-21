Fodas großer WM-Traum: „Alles ist noch möglich!“

Große Euphorie im kleinen Land! Nach einer starken WM-Quali samt Platz zwei hat der Kosovo im Playoff noch die Chance auf die erste Teilnahme bei einer Endrunde. „Wenn du zur WM willst, musst du jedes Team schlagen“, betont Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda, der bei der WM-Auslosung in Washington vor Ort sein wird.
„Die Treppe war lang, jetzt wird sie kürzer, zwei Stufen haben wir noch zu gehen“, sagt Kosovo-Teamchef Franco Foda, dessen Mannen im ersten Playoff-Spiel in der Slowakei gefordert sind. „Sie haben eine starke Mannschaft, Deutschland daheim besiegt. Aber wenn du zur WM willst, musst du jedes Team schlagen“, so Sturms Meistertrainer, der auch bei der WM-Auslosung am 5. Dezember in Washington vor Ort sein wird.
