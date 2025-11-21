„Wenn ich heimkomme, applaudiert da niemand“

Am Sonntag will Barbara Karlich beweisen, dass sie auch außerhalb des TV-Studios für gute Einschaltquoten sorgen kann. Der „Krone“ verriet sie, welche Herausforderungen sie meistern muss. Wie ihr neuer Alltag läuft. Wieso ihre Tochter nun Kirtag hat. Und warum ihr der ORF einen Maulkorb verpasste.
„Krone“: Frau Karlich, Sie haben 26 Jahre die langlebigste Fernseh-Talkshow im deutschsprachigen Raum moderiert und wurden aufgrund ihrer Beliebtheit beim Fernsehpublikum sogar zweimal mit der „Romy“ ausgezeichnet. Im vergangenen Juni wurde die Sendung wegen Einsparungsmaßnahmen und Zuseherschwund abgesetzt. Am Sonntag schlagen Sie mit fast 57 Jahren ein völlig neues Kapitel im Buch Ihres Lebens auf. Wie fühlt sich das an?
Barbara Karlich: Ich lese gerade die ersten Zeilen und sie gefallen mir gut.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.