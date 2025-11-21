„Wenn ich heimkomme, applaudiert da niemand“

„Krone“: Frau Karlich, Sie haben 26 Jahre die langlebigste Fernseh-Talkshow im deutschsprachigen Raum moderiert und wurden aufgrund ihrer Beliebtheit beim Fernsehpublikum sogar zweimal mit der „Romy“ ausgezeichnet. Im vergangenen Juni wurde die Sendung wegen Einsparungsmaßnahmen und Zuseherschwund abgesetzt. Am Sonntag schlagen Sie mit fast 57 Jahren ein völlig neues Kapitel im Buch Ihres Lebens auf. Wie fühlt sich das an?

Barbara Karlich: Ich lese gerade die ersten Zeilen und sie gefallen mir gut.