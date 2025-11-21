„F1 im Vergleich zu anderen Sportarten winzig“

Noch vor fünf Jahren zahlte Ineos beim Einstieg für ein Drittel am Rennstall lediglich rund 273 Millionen US-Dollar. „Wenn du so eine Investition tätigst, glaubst du daran, dass der Sport wächst, die Formel 1 wachsen wird und der Wert von Rennställen zunehmen wird, und dass du zu diesem Wachstum beitragen kannst“, zitierte die BBC den Unternehmer George Kurtz, der selbst als Langstreckenfahrer aktiv ist und die Anteile an Wolffs Investitionsfirma – und damit mittelbar die am Rennstall – kaufte. „Die Formel 1 ist wirklich an der Abzweigung, ein blühendes Geschäft zu sein.“ Als Gründer und Geschäftsführer von CrowdStrike war Kurtz als Sponsor bereits engagiert.