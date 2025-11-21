Früher auf der Schulbank – nun in der großen Arena

Am Samstag beginnt in Hartberg eine neue Zeitrechnung! Wenn der Bundesligist gegen Ried erstmals in seiner umgebauten Arena antritt, geht auch für Fabian Wilfinger ein Traum in Erfüllung. Wilfinger wuchs unweit des (alten) Stadions auf, ging nebenan zur Schule. Jetzt ist er mehr als ein fixer Baustein beim Bundesliga-Klub.