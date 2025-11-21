Früher auf der Schulbank – nun in der großen Arena

Am Samstag beginnt in Hartberg eine neue Zeitrechnung! Wenn der Bundesligist gegen Ried erstmals in seiner umgebauten Arena antritt, geht auch für Fabian Wilfinger ein Traum in Erfüllung. Wilfinger wuchs unweit des (alten) Stadions auf, ging nebenan zur Schule. Jetzt ist er mehr als ein fixer Baustein beim Bundesliga-Klub.
Wenn ich mir das umgebaute Stadion anschaue, denke ich mir nur: Wow, echt cool!“ Fabian Wilfinger muss es ja wissen. Der 22-Jährige ist ein Eigengewächs in Hartberg, ist nicht nur fünf Autominuten vom Stadion entfernt aufgewachsen, sondern auch direkt daneben zur Schule gegangen.
