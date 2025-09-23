Grüne drängen auf Plan für Rheinbrücke nach Au

„Versprechen halten“

Den Grünen geht der Prozess nicht nur viel zu langsam, Klubobmann Daniel Zadra pocht zudem auf einen neuen Standort. Die Situation für die verkehrsgeplagten Lustenauer sei nicht länger zumutbar. „Bei der ewigen Brückendiskussion soll die schwarz-blaue Landesregierung endlich ins Tun kommen und sich dabei an ihr eigenes Versprechen halten, nämlich die neue Brücke nicht am derzeitigen Standort zu errichten“, fordert Zadra. In einer Anfrage an Landesstatthalter Bitschi will er zudem wissen, wie der Umsetzungsstand des Brückenneubaus aussieht.