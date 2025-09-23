Grüne drängen auf Plan für Rheinbrücke nach Au

Tausende Fahrzeuge rollen täglich über die etwas in die Jahre gekommene Rheinbrücke zwischen Lustenau und Au (Schweiz). Da die theoretische Nutzungsdauer der 1957 gebauten Verbindung in zwei Jahren abläuft, wird schon seit längerem überlegt, wie bzw. wo der Neubau vonstattengehen soll. Eine Einigung gibt es noch nicht.
Die Lustenauer, die die Nase vom Verkehr langsam voll haben, wünschen sich einen Standort weiter südlich. Eine Idee, mit der sich die Schweizer nicht wirklich anfreunden können. Bereits 2021 hatten die Eidgenossen einen Prozess gestartet, um die Bestvariante für eine Verbindung zu finden. Auf Grundlage dieser Untersuchungen sollte demnächst über die genauen Eckdaten in Sachen Neubau entschieden werden.
„Versprechen halten“
Den Grünen geht der Prozess nicht nur viel zu langsam, Klubobmann Daniel Zadra pocht zudem auf einen neuen Standort. Die Situation für die verkehrsgeplagten Lustenauer sei nicht länger zumutbar. „Bei der ewigen Brückendiskussion soll die schwarz-blaue Landesregierung endlich ins Tun kommen und sich dabei an ihr eigenes Versprechen halten, nämlich die neue Brücke nicht am derzeitigen Standort zu errichten“, fordert Zadra. In einer Anfrage an Landesstatthalter Bitschi will er zudem wissen, wie der Umsetzungsstand des Brückenneubaus aussieht.
