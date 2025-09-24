Für Hund und Fahrrad Zugticket, für Roller nicht

Anders als für Hunde oder Fahrräder braucht man für E-Scooter kein Ticket in vielen Öffis. Ist das gerecht?
„Gleich zwei bis drei Sitzplätze verstellt so ein E-Scooter im Zug und dafür braucht man nicht einmal ein eigenes Ticket bezahlen“, äußert ein Zugfahrer seinen Ärger. Er hingegen müsse für die Mitnahme seines Fahrrades sehr wohl bezahlen. „Und das braucht nicht einmal mehr Platz. Das sehe ich eigentlich nicht ein.“
Für den Hund braucht man ein Ticket
Wer regelmäßig den Zug oder andere Öffis benützt, hat vielleicht auch schon beobachtet: Die Fahrgäste, die ihren elektrischen Roller mitnehmen, werden immer mehr. Dabei verstellen die Fahrzeuge viel Platz. Und eben auch Sitzgelegenheiten. „Für meinen Hund, der am Boden liegt und niemandem einen Sitzplatz wegnimmt, brauche ich jedenfalls ein Ticket“, schildert eine weitere Zugfahrerin der Ombudsfrau. Sie habe einen Zugbegleiter auf die mittlerweile sehr vielen E-Scooter, die sie täglich im Zug sehe, angesprochen. Dieser habe bestätigt, dass die Situation überhand nehme, und ebenfalls seinen Unmut geäußert.
Falträder ebenfalls kostenfrei
Die Ombudsfrau hat deshalb bei den ÖBB nachfragt, wie es um die Bepreisung für den Transport von Tretrollern stehe und ob eine Änderung geplant sei. Die Antwort ist eindeutig ausgefallen.
Im Interesse der Fahrgäste und einer nachhaltigen Mobilität habe man das Ziel, die gesamte Reisekette – inklusive der ersten und letzten Meile – umweltfreundlich und effizient anbieten zu können. Dies gelte auch für die Mitnahme von Scootern und E-Scootern. Daher dürfen diese unentgeltlich mitgenommen werden, sofern sie zusammengeklappt transportiert werden. Auf den ordnungsgemäßen Transport würden die Kollegen vor Ort hinweisen. Auch Falträder könne man in den Zügen der ÖBB kostenfrei und ohne Reservierung als Handgepäck mitführen.
Geht das vielleicht ein wenig an der Realität in den Zügen vorbei? Und wie steht es eigentlich um die Sicherheit, zum Beispiel im Fall einer Notbremsung?
