Für Hund und Fahrrad Zugticket, für Roller nicht

Für den Hund braucht man ein Ticket

Wer regelmäßig den Zug oder andere Öffis benützt, hat vielleicht auch schon beobachtet: Die Fahrgäste, die ihren elektrischen Roller mitnehmen, werden immer mehr. Dabei verstellen die Fahrzeuge viel Platz. Und eben auch Sitzgelegenheiten. „Für meinen Hund, der am Boden liegt und niemandem einen Sitzplatz wegnimmt, brauche ich jedenfalls ein Ticket“, schildert eine weitere Zugfahrerin der Ombudsfrau. Sie habe einen Zugbegleiter auf die mittlerweile sehr vielen E-Scooter, die sie täglich im Zug sehe, angesprochen. Dieser habe bestätigt, dass die Situation überhand nehme, und ebenfalls seinen Unmut geäußert.