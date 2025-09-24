Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

E-Scooter gratis

Für Hund und Fahrrad Zugticket, für Roller nicht

Ombudsfrau
24.09.2025 10:00
Zugfahrer sind über die Preisgestaltung der ÖBB unzufrieden.
Zugfahrer sind über die Preisgestaltung der ÖBB unzufrieden.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Anders als für Hunde oder Fahrräder braucht man für E-Scooter kein Ticket in vielen Öffis. Ist das gerecht?

0 Kommentare

 

„Gleich zwei bis drei Sitzplätze verstellt so ein E-Scooter im Zug und dafür braucht man nicht einmal ein eigenes Ticket bezahlen“, äußert ein Zugfahrer seinen Ärger. Er hingegen müsse für die Mitnahme seines Fahrrades sehr wohl bezahlen. „Und das braucht nicht einmal mehr Platz. Das sehe ich eigentlich nicht ein.“

Für den Hund braucht man ein Ticket
Wer regelmäßig den Zug oder andere Öffis benützt, hat vielleicht auch schon beobachtet: Die Fahrgäste, die ihren elektrischen Roller mitnehmen, werden immer mehr. Dabei verstellen die Fahrzeuge viel Platz. Und eben auch Sitzgelegenheiten. „Für meinen Hund, der am Boden liegt und niemandem einen Sitzplatz wegnimmt, brauche ich jedenfalls ein Ticket“, schildert eine weitere Zugfahrerin der Ombudsfrau. Sie habe einen Zugbegleiter auf die mittlerweile sehr vielen E-Scooter, die sie täglich im Zug sehe, angesprochen. Dieser habe bestätigt, dass die Situation überhand nehme, und ebenfalls seinen Unmut geäußert.

Obwohl genauso groß wie ein Fahrrad, für Roller braucht man kein Ticket.
Obwohl genauso groß wie ein Fahrrad, für Roller braucht man kein Ticket.(Bild: zVg)

Falträder ebenfalls kostenfrei
Die Ombudsfrau hat deshalb bei den ÖBB nachfragt, wie es um die Bepreisung für den Transport von Tretrollern stehe und ob eine Änderung geplant sei. Die Antwort ist eindeutig ausgefallen.

Im Interesse der Fahrgäste und einer nachhaltigen Mobilität habe man das Ziel, die gesamte Reisekette – inklusive der ersten und letzten Meile – umweltfreundlich und effizient anbieten zu können. Dies gelte auch für die Mitnahme von Scootern und E-Scootern. Daher dürfen diese unentgeltlich mitgenommen werden, sofern sie zusammengeklappt transportiert werden. Auf den ordnungsgemäßen Transport würden die Kollegen vor Ort hinweisen. Auch Falträder könne man in den Zügen der ÖBB kostenfrei und ohne Reservierung als Handgepäck mitführen.

Geht das vielleicht ein wenig an der Realität in den Zügen vorbei? Und wie steht es eigentlich um die Sicherheit, zum Beispiel im Fall einer Notbremsung?

Porträt von Ombudsfrau
Ombudsfrau
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Gehen wir zu früh in Pension – oder zu spät?
„Fahren Höllentempo“
Warum das Pensionsalter viel zu schnell steigt
Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, ...
Drohnensichtungen
Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark
Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
202.170 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
177.768 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
172.161 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2016 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1819 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1794 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Newsletter
Mehr Ombudsfrau
E-Scooter gratis
Für Hund und Fahrrad Zugticket, für Roller nicht
Krone Plus Logo
„Emil“ in St. Pölten
Elch-Blockade: Bekommen Fahrgäste Entschädigung?
Beim Wandern gestürzt
6500 Euro Schulden nach Hubschrauber-Bergung
„Krone“-Ombudsfrau
Jahrelang Pingpong-Ball zwischen AMS und Sozialamt
„Krone“-Ombudsfrau
Wien: Keine Gnade für alte Kurzparkzonen-Scheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf