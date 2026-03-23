Balkonkraftwerk: Nachbar muss mit Folgen leben

Seit ihr Nachbar eine PV- Anlage auf dem Balkon über ihrem Garten montiert hat, muss sich Maria B. fast täglich ärgern. Denn – sie hat nun mehr Schatten in ihrer kleinen Grünoase. Dazu tropft das Regenwasser und Schnee ab. „Bei mir auf der Terrasse steht das Wasser. Ich kann ohne Schuhe nicht mal raus gehen, geschweige denn Wäsche aufhängen etc.“, schildert die Steirerin. Aus ihrer Sicht liege eine große Beeinträchtigung und Gefährdung durch Witterungsverhältnisse vor.