Sexy Red-Carpet-Nacht

Wow, Emily Blunt! Dieser Look ist verdammt heiß!

Star-Style
09.09.2025 13:16
(Bild: EPA/EDUARDO LIMA)

Emily Blunt ließ bei der Premiere von „The Smashing Machine“ beim Toronto International Film Festival alle Blicke auf sich ziehen – mit einem lässigen, aber verdammt heißen Look, der sofort für Aufsehen sorgte!

0 Kommentare

Die 42-Jährige trug schwarze, tief sitzende Pinstriped-Hosen und ein gewagtes Top mit dreieckigen Cut-outs, die nicht nur ihre Bauchmuskeln betonten, sondern auch für jede Menge Gesprächsstoff sorgten. Ein hauchzarter Spitzenstoff verband die beiden Cut-Outs und verlieh dem Ensemble einen verführerischen Twist.

Ihr braunes Haar fiel locker in Wellen, während Nude-Make-up für einen natürlichen Glow sorgte – perfekt für den sexy, aber eleganten Look.

Die 42-jährige Schauspielerin entschied sich für ein Outfit, das definitiv Blicke auf sich zog: ...
Die 42-jährige Schauspielerin entschied sich für ein Outfit, das definitiv Blicke auf sich zog: Schwarze, tief sitzende, locker geschnittene Pinstriped-Hosen trafen auf ein besonders gewagtes Top.(Bild: AFP/MICHAEL LOCCISANO)
Der Bandeau-Stil mit dreieckigem Cut-out in der Mitte und feiner Spitze zeigte geschickt ihre ...
Der Bandeau-Stil mit dreieckigem Cut-out in der Mitte und feiner Spitze zeigte geschickt ihre Bauchmuskeln, während die zweite Cut-Out-Ebene für zusätzlichen Wow-Effekt sorgte.(Bild: AFP/COLE BURSTON)
hr braunes Haar fiel in sanften Wellen über die Schultern, während Make-up in zarten Nude-Tönen ...
hr braunes Haar fiel in sanften Wellen über die Schultern, während Make-up in zarten Nude-Tönen den Look perfekt abrundete.(Bild: AFP/COLE BURSTON)

Fashion-Traumpaar
Ihr Ehemann John Krasinski setzte auf Understatement: dunkler Anzug, schwarze Krawatte, glänzende Loafers – praktisch der sichere Hafen neben Emilys Fashion-Feuerwerk. Auf dem roten Teppich wirkten die beiden wie das Hollywood-Traumpaar, das jedem Modekritiker ein anerkennendes Nicken entlockt hätte.

Krasinski wählte einen klassischen, dunklen Glen-Plaid-Anzug mit passender Weste, schwarzer ...
Krasinski wählte einen klassischen, dunklen Glen-Plaid-Anzug mit passender Weste, schwarzer Krawatte und glänzenden Loafers.(Bild: AP/Laura Proctor)
Das Paar strahlte zusammen auf dem roten Teppich, wirkte elegant und gleichzeitig entspannt.
Das Paar strahlte zusammen auf dem roten Teppich, wirkte elegant und gleichzeitig entspannt.(Bild: AP/Laura Proctor)
(Bild: AP/Laura Proctor)
(Bild: AP/Laura Proctor)

In Toronto gönnte sich Blunt eine kurze Pause von den Dreharbeiten zu „Der Teufel trägt Prada 2“, wo sie wieder als Emily Charlton zurückkehrt.

Auf den ersten Fotos vom „Der Teufel trägt Prada 2“-Filmset trägt Emily Blunt in ihrer Rolle als ...
Wer gedacht hätte, sie würde sich modisch zurückhalten, wurde eines Besseren belehrt: Schon die ersten Set-Fotos zeigen die Schauspielerin sowohl mit ihren legendären roten Haaren als auch mit einem platinblonden Look.

Porträt von krone.at
krone.at
