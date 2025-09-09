Wow, Emily Blunt! Dieser Look ist verdammt heiß!

Emily Blunt ließ bei der Premiere von „The Smashing Machine“ beim Toronto International Film Festival alle Blicke auf sich ziehen – mit einem lässigen, aber verdammt heißen Look, der sofort für Aufsehen sorgte!
Die 42-Jährige trug schwarze, tief sitzende Pinstriped-Hosen und ein gewagtes Top mit dreieckigen Cut-outs, die nicht nur ihre Bauchmuskeln betonten, sondern auch für jede Menge Gesprächsstoff sorgten. Ein hauchzarter Spitzenstoff verband die beiden Cut-Outs und verlieh dem Ensemble einen verführerischen Twist.
Ihr braunes Haar fiel locker in Wellen, während Nude-Make-up für einen natürlichen Glow sorgte – perfekt für den sexy, aber eleganten Look.
Fashion-Traumpaar
Ihr Ehemann John Krasinski setzte auf Understatement: dunkler Anzug, schwarze Krawatte, glänzende Loafers – praktisch der sichere Hafen neben Emilys Fashion-Feuerwerk. Auf dem roten Teppich wirkten die beiden wie das Hollywood-Traumpaar, das jedem Modekritiker ein anerkennendes Nicken entlockt hätte.
In Toronto gönnte sich Blunt eine kurze Pause von den Dreharbeiten zu „Der Teufel trägt Prada 2“, wo sie wieder als Emily Charlton zurückkehrt.
Wer gedacht hätte, sie würde sich modisch zurückhalten, wurde eines Besseren belehrt: Schon die ersten Set-Fotos zeigen die Schauspielerin sowohl mit ihren legendären roten Haaren als auch mit einem platinblonden Look.
Kommentare
