Funkelnder Traumlook

Emily Blunt sorgte am Lido für Blitzlichtgewitter

Society International
02.09.2025 08:08
Gut gelaunt und wunderschön: Emily Blunt mit „The Rock“ bei der Premiere von „The Smashing ...
Gut gelaunt und wunderschön: Emily Blunt mit „The Rock“ bei der Premiere von „The Smashing Machine“ in Venedig.(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)

Emily Blunt hat es schon wieder getan! Nach ihrem Auftritt im Hingucker-Look bei der Pressekonferenz am Lido stahl die Schauspielerin auch bei ihrem Gang über den roten Teppich Dwayne „The Rock“ Johnson glatt die Show!

Für die Premiere ihres Films „The Smashing Machine“ bei den Filmfestspielen von Venedig hatte sich Emily Blunt für eine schulterfreie Glitzerrobe entschieden, in der sie einfach sensationell aussah. 

Sanduhrfigur am Red Carpet
Das bodenlange Dress, das nicht nur durch seinen funkelnden Stoff, sondern auch durch ein außergewöhnliches Dekolleté sowie seinen gerafften Rock bestach, legte sich wie eine zweite Haut um die schlanken Kurven der 42-Jährigen. Der Korsagen-Schnitt formte zudem eine tolle Sanduhrfigur.

Emily Blunt sah in ihrer funkelnden Robe traumhaft schön aus.
Emily Blunt sah in ihrer funkelnden Robe traumhaft schön aus.(Bild: AFP/TIZIANA FABI)

Zum Glitzerdress kombinierte die Schauspielerin, die aktuell auch für „Der Teufel trägt Prada 2“ vor der Kamera steht, pinke High Heels sowie auffälligen Ohrringen und einem passenden Ring. Ihre dunkle Mähne fiel Blunt in gelegten Wellen über die Schultern.

Emily Blunt kombinierte auffälligen Schmuck zur Traumrobe.
Emily Blunt kombinierte auffälligen Schmuck zur Traumrobe.(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)
Die Schauspielerin sorgte für ein wahres Blitzlichtgewitter am Lido.
Die Schauspielerin sorgte für ein wahres Blitzlichtgewitter am Lido.(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)

Bei diesem Auftritt wurde Blunts Co-Star Dwayne „The Rock“ Johnson, der einen hellgrauen Anzug trug, glatt zur Nebensache. Der nahm‘s allerdings gelassen und führte seine Filmpartnerin mit einem breiten Lächeln im Gesicht über den Red Carpet. 

Auf Oscar-Kurs?
„The Rock“ spielt in „The Smashing Machine“ einen Kampfsportler mit emotionalen Problemen: Der Film von Benny Safdie erzählt die Geschichte des Martial-Arts-Kämpfers Mark Kerr (56). Blunt ist als dessen Ehefrau Dawn Staples zu sehen.

„The Rock“ und Emily Blunt zeigten sich am Montagabend gut gelaunt am Lido.
„The Rock“ und Emily Blunt zeigten sich am Montagabend gut gelaunt am Lido.(Bild: EPA/RICCARDO ANTIMIANI)
Die Hollywoodstars wirkten beim Gang über den Red Carpet sehr vertraut.
Die Hollywoodstars wirkten beim Gang über den Red Carpet sehr vertraut.(Bild: EPA/RICCARDO ANTIMIANI)

Der Film beleuchtet sowohl Kerrs Aufstieg als Kampfsportler als auch die persönlichen Herausforderungen, mit denen er konfrontiert war, darunter Leistungsdruck, Suchtprobleme und eine toxische Beziehung. Es gibt Mutmaßungen, dass beide Rollen Oscar-Nominierungen einbringen dürften.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
