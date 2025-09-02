Emily Blunt sorgte am Lido für Blitzlichtgewitter

Emily Blunt hat es schon wieder getan! Nach ihrem Auftritt im Hingucker-Look bei der Pressekonferenz am Lido stahl die Schauspielerin auch bei ihrem Gang über den roten Teppich Dwayne „The Rock“ Johnson glatt die Show!
Für die Premiere ihres Films „The Smashing Machine“ bei den Filmfestspielen von Venedig hatte sich Emily Blunt für eine schulterfreie Glitzerrobe entschieden, in der sie einfach sensationell aussah.
Sanduhrfigur am Red Carpet
Das bodenlange Dress, das nicht nur durch seinen funkelnden Stoff, sondern auch durch ein außergewöhnliches Dekolleté sowie seinen gerafften Rock bestach, legte sich wie eine zweite Haut um die schlanken Kurven der 42-Jährigen. Der Korsagen-Schnitt formte zudem eine tolle Sanduhrfigur.
Zum Glitzerdress kombinierte die Schauspielerin, die aktuell auch für „Der Teufel trägt Prada 2“ vor der Kamera steht, pinke High Heels sowie auffälligen Ohrringen und einem passenden Ring. Ihre dunkle Mähne fiel Blunt in gelegten Wellen über die Schultern.
Bei diesem Auftritt wurde Blunts Co-Star Dwayne „The Rock“ Johnson, der einen hellgrauen Anzug trug, glatt zur Nebensache. Der nahm‘s allerdings gelassen und führte seine Filmpartnerin mit einem breiten Lächeln im Gesicht über den Red Carpet.
Auf Oscar-Kurs?
„The Rock“ spielt in „The Smashing Machine“ einen Kampfsportler mit emotionalen Problemen: Der Film von Benny Safdie erzählt die Geschichte des Martial-Arts-Kämpfers Mark Kerr (56). Blunt ist als dessen Ehefrau Dawn Staples zu sehen.
Der Film beleuchtet sowohl Kerrs Aufstieg als Kampfsportler als auch die persönlichen Herausforderungen, mit denen er konfrontiert war, darunter Leistungsdruck, Suchtprobleme und eine toxische Beziehung. Es gibt Mutmaßungen, dass beide Rollen Oscar-Nominierungen einbringen dürften.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.