The longest parking lot
This is how bad the Tagente traffic jam hell really is
Vienna's south-east bypass (A23) is one of the country's biggest time-wasters - almost every driver has spent countless hours in traffic jams there. A new report by Asfinag shows just how bad the situation really is.
You're not stuck in a traffic jam, you are the traffic jam, as those who generally view cars with skepticism like to say. No matter how you look at it, the tangent is the epitome of non-driving. Day after day, the A23 dominates the traffic jam reports; anyone who relies on this route jerks bumper to bumper to work and back again. The Tangente is Vienna's longest parking lot.
The "Krone" is familiar with the new Asfinag report, which shows how urgently alternatives are needed for the city - but which the Wiener Linien, with its pricing, regular cancellations and creative intervals, does not offer for everyone.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.