Italiens Europameister-Coach findet neuen Klub

Italiens ehemaliger Nationaltrainer Roberto Mancini hat wieder einen Job im arabischen Fußball übernommen. Der bald 61-jährige Italiener arbeitet ab sofort als Chefcoach für den katarischen Verein Al-Sadd.
Laut einer Mitteilung des Klubs hat Mancini einen Zweijahresvertrag erhalten. Zuletzt hatte Mancini die saudi-arabische Nationalmannschaft betreut. Die Zusammenarbeit war vor etwas mehr als einem Jahr nach nur 14 Monaten beendet worden.
In seiner Heimat hat Mancini sowohl als Klub- als auch als Nationaltrainer Erfolge vorzuweisen. Mit Inter Mailand gewann er von 2004 und 2008 dreimal den Meistertitel, die „Squadra Azzurra“ führte er vor vier Jahren zum Europameistertitel.
