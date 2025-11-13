Das sind die verrücktesten Produkte von McDonald‘s

Ein köstliches Bun, dazu ein Stück Rindfleisch oder Huhn, Salat, Paradeiser und Sauce – der klassische Burger ist in Österreich rasch zusammengebaut. In der großen weiten Welt sieht das ein wenig anders aus. Krone+ zeigt, wie vielfältig die Speisekarten in diversen McDonald's-Filialen rund um den Globus sind.