Goldpreis setzt seinen Höhenflug weiter fort

Das letzte Rekordhoch wurde am 20. Oktober bei 4381 US-Dollar erreicht. Analystinnen und Analysten erklären den jüngsten Preissprung unter anderem mit der Aussicht auf weiter sinkende Zinsen in den Vereinigten Staaten. Nachdem die rekordlange Teilschließung von US-Behörden beendet ist, könnten in den kommenden Tagen wieder wichtige Konjunkturdaten erhoben werden. Das erleichtert die Arbeit der US-Notenbank Fed, die den Leitzins zuletzt im Oktober wegen schwacher Daten vom Arbeitsmarkt gesenkt hatte.