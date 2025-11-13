Gansch & Roses: Balsam für Geist und Gemüt

Auf zur wilden Jagd!

Die Beschleunigung der Zeit zieht sich jedenfalls konsequent durch das höchst vergnügliche Geschehen: Morrisons Express-Trompetenfahrt mündet in ein nicht weniger rasantes Spiel mit verteilten Rollen, in dem nun doch noch eine dezente Blues-Tönung auftritt und dann: Auf zur wilden Jagd! Ein bisschen New Orleans, ein bisschen Dixieland und eine schräge Variante des Pink-Panther-Motivs – mit einem breiten Lächeln und pantomimischer Kommentierung durch den sehr vergnügten Thomas Gansch. Kunst soll auch das Gemüt erfreuen, sagt er und tobt sich mit den Gefährten im finalen Mitmachstück noch einmal so richtig aus – einschließlich grandiosem Trompetenwettstreit mit Brecker und Morrison. Balsam für Geist und Gemüt!



Verena Kienast