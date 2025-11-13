Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wiener Konzerthaus

Gansch & Roses: Balsam für Geist und Gemüt

Kultur
13.11.2025 15:01
Thomas Gansch lud zur 50er-Party ins Konzerthaus
Thomas Gansch lud zur 50er-Party ins Konzerthaus(Bild: Martin A. Jöchl)

Mit sattem Bläsersound, ideenreichen Soli und großer Freude daran feierte Thomas Gansch mit seiner „kleinen Bigband“ Gansch & Roses und exquisiten Gastkollegen Wiener Konzerthaus seinen bevorstehenden 50. Geburtstag – zum umfassenden Jubilieren.

0 Kommentare

Da sprüht der Witz, da rennt der Schmäh in Wort und Spiel und vor allem begeistern Virtuosität und mitreißender Klangeindruck. Im knallroten Anzug führt Thomas Gansch die insgesamt zehnköpfige Herrenpartie an und launig durch den Abend und leitet musikalisch gerne ein wenig auf die falsche Fährte. Der „Brazilian Blues“ entpuppt sich da als unbeschwerter Sommerspaziergang mit ein bisschen Swing und viel Lebensfreude, in dem schließlich alle von Ganschs Schwung mit- und fortgerissen werden.

Thomas Gansch lud u. a. die Kollegen Randy Brecker und James Morrison zum Festkonzert. (v. li. ...
Thomas Gansch lud u. a. die Kollegen Randy Brecker und James Morrison zum Festkonzert. (v. li. n. re.)(Bild: © Wiener Konzerthaus / Andrea Humer)

Der Feststimmung von Fanfaren und perkussivem Marschieren stellt Fabian Rucker ein expressiv-stürmisches Baritonsaxophon-Solo entgegen, zu dem die Kollegen ihre eigenen, durchaus abweichenden Sichtweisen beitragen, um sich schließlich im wohlig-satten Gesamtklang in zu vereinen. Einfühlsam elegisch breitet sich die Ballade „Where is Ahmad“ aus, in der der australische Multiinstrumentalist und langjährige Gansch-Freund, James Morrison, mit einem detailreichen Posaunensolo einen leicht wehmütigen Weg geht – den Ganschs Trompetenton wieder in sonnigere Gefilde lenkt. Schlagzeugerlegende Peter Erskine bekommt eine neue Version des Weather Report-Stücks „Teen Town“ – in einem Zeitraffer-Arrangement und mit neuen Akzenten. Und der unter anderem als Gründungsmitglied von Blood Sweat & Tears nicht minder legendäre Trompeter Randy Brecker schlägt in „Life is beautiful“ unglaublich tröstliche Töne an.

Auf zur wilden Jagd!
Die Beschleunigung der Zeit zieht sich jedenfalls konsequent durch das höchst vergnügliche Geschehen: Morrisons Express-Trompetenfahrt mündet in ein nicht weniger rasantes Spiel mit verteilten Rollen, in dem nun doch noch eine dezente Blues-Tönung auftritt und dann: Auf zur wilden Jagd! Ein bisschen New Orleans, ein bisschen Dixieland und eine schräge Variante des Pink-Panther-Motivs – mit einem breiten Lächeln und pantomimischer Kommentierung durch den sehr vergnügten Thomas Gansch. Kunst soll auch das Gemüt erfreuen, sagt er und tobt sich mit den Gefährten im finalen Mitmachstück noch einmal so richtig aus – einschließlich grandiosem Trompetenwettstreit mit Brecker und Morrison. Balsam für Geist und Gemüt!

Verena Kienast

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

800 Meter pro Tag!
Antarktis-Gletscher verliert Eis in Rekordtempo
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
105.658 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
83.957 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
74.251 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
877 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Kultur
Wiener Konzerthaus
Gansch & Roses: Balsam für Geist und Gemüt
Musiktheater Linz
Musical über Terror 9/11: Aus Angst wird Hoffnung
Festspiel-Saison 2026
Aus für das Jedermann-Traumpaar ist besiegelt
Bild wurde festgesetzt
Ungarn fordern unser Klimt-Meisterwerk zurück!
Exklusiver Ticketsale
Nach 20 Jahren wieder in Wien: „Romeo & Julia“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf