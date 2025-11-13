Dieser Pop-Superstar spielt „Alice im Wunderland“

Und dann „Mamma Mia 3“?

Sabrina Carpenter ist auf der Leinwand keine Unbekannte: Sie war bereits 2013 an der Seite von Daniel Radcliffe im Film „Horns“ zu sehen und spielte außerdem in „Wie Jodi über sich hinauswuchs 2“ mit. Im Mai hatte Produzentin Judy Craymer verraten, dass sie sich die „Espresso“-Interpretin gut in „Mamma Mia 3“ vorstellen könnte.