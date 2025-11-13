Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mega-Casting-Sensation

Dieser Pop-Superstar spielt „Alice im Wunderland“

Society International
13.11.2025 14:57
Popsängerin Sabrina Carpenter spielt in Musical-Verfilmung von „Alice im Wunderland“ mit
Popsängerin Sabrina Carpenter spielt in Musical-Verfilmung von „Alice im Wunderland“ mit(Bild: Universal Music)

Da werden der verrückte Hutmacher, die Grinsekatze und das weiße Kaninchen groß schauen: Niemand geringeres als Pop-Superstar Sabrina Carpenter wird in einem „Alice im Wunderland“-Musicalfilm die Hauptrolle spielen und zugleich als Produzentin tätig sein.

0 Kommentare

Die 26-jährige Sängerin wird dabei unter der Regie von Lorene Scafaria (‘Hustlers‘) stehen, die auch das Drehbuch zum Film schreibt. Grundlage ist Lewis Carrolls gleichnamiger Buchklassiker.

Insider aus dem Umfeld des Projekts verrieten gegenüber „Variety“, dass Carpenter bereits im Jahr 2024 auf Universal zugegangen sei, um die Filmidee vorzuschlagen. Das Projekt habe an Fahrt aufgenommen, nachdem Scafaria zugesagt hatte, Regie zu führen und das Drehbuch zu schreiben.

Sabrina Carpenters Auftritte sind an Freizügigkeit kaum zu übertreffen – ausgerechnet sie wird ...
Sabrina Carpenters Auftritte sind an Freizügigkeit kaum zu übertreffen – ausgerechnet sie wird ins blaue Schürzenkleid der unschuldigen Alice schlüpfen.(Bild: EPA)

Carpenter wird den Film gemeinsam mit Marc Platt über dessen Firma Marc Platt Productions (bei Universal angesiedelt) sowie Leslie Morgenstein und Elysa Koplovitz Dutton von Alloy Entertainment produzieren. Wie ‘The Hollywood Reporter‘ berichtet, sei das ‘Alice im Wunderland‘-Musical ein echtes „Herzensprojekt“ für die Popsängerin.

Lesen Sie auch:
Sabrina Carpenter zeigt sich am Cover des „Rolling Stone“ hüllenlos und spricht über ihre heißen ...
„Ihr liebt Sex!“
Sabrina Carpenter lässt für Magazin Hüllen fallen
13.06.2025
Hot, hot, hot!
Sabrina Carpenter heizt als sexy Anhalterin ein
03.06.2025

Und dann „Mamma Mia 3“?
Sabrina Carpenter ist auf der Leinwand keine Unbekannte: Sie war bereits 2013 an der Seite von Daniel Radcliffe im Film „Horns“ zu sehen und spielte außerdem in „Wie Jodi über sich hinauswuchs 2“ mit. Im Mai hatte Produzentin Judy Craymer verraten, dass sie sich die „Espresso“-Interpretin gut in „Mamma Mia 3“ vorstellen könnte.

Die Sängerin ist auch für eine Rolle in „Mamma Mia 3“ im Gespräch.
Die Sängerin ist auch für eine Rolle in „Mamma Mia 3“ im Gespräch.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Mike Coppola)

„Sie wäre eine Göttin – oder eine Verwandte, die Meryl Streep sehr ähnlich sieht“, schwärmte Craymer gegenüber „Deadline“. Carpenter gilt als großer ABBA-Fan und hat während ihrer „Short n’ Sweet“-Tour einige der bekanntesten Songs der legendären schwedischen Band performt. Auch Amanda Seyfried hat sich in der Vergangenheit bereits dafür ausgesprochen, dass die Chartstürmerin in Teil drei ihre Filmtochter spielt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
105.658 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
83.957 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
74.251 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
877 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Society International
Mega-Casting-Sensation
Dieser Pop-Superstar spielt „Alice im Wunderland“
Soll anderen helfen
Bruce Willis: Ehefrau will sein Gehirn spenden
Herzzereißend
Darum muss Van Der Beek sein TV-Erbe verkaufen
Neue Herausforderung
Adele gibt Schauspieldebüt unter Tom Fords Regie
Lange erwartet
Der erste Trailer zu „Der Teufel trägt Prada 2“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf