ÖSV-Dame kämpferisch: „Nützt für Zukunft nichts!“

Auch wenn man mit Medaillen, Trophäen und Siegen schon viel auf die Habenseite geschafft habe, bleiben die Ansprüche. „Die Rennen starten immer bei null. Alles, was in der Vergangenheit war oder nicht war, nützt mir für die Zukunft nichts. Aber es sind die Erfahrungen, die ich gerne mitnehme. Daraus kann ich lernen. Schlussendlich geht es darum, dass ich mich auf das, was bevorsteht, konzentrieren kann. Da heißt es einfach, jetzt alles dafür zu tun, dass das so rauskommt, wie das gut ist.“