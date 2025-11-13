Prinz William gewährt Einblick in die Forest Lodge

Prinz William und Prinzessin Kate haben ihr neues Luxus-Zuhause, die Forest Lodge in Windsor, bezogen. In einer Videobotschaft gewährte der Sohn von König Charles III. nun erstmals – siehe Video oben - subtile Einblicke in das aufwendig und nach dem exquisiten Geschmack von Kate renovierte Anwesen.
Insider und Royal-Experten sind sich einig: Die Details im Interieur verraten die unverwechselbare Handschrift der künftigen Königin, Prinzessin Kate.
Das 328 Jahre alte, denkmalgeschützte Anwesen mit seinen acht Schlafzimmern und sechs Badezimmern dient der Familie als wichtiger Rückzugsort abseits des Trubels von London. Offenbar ist es vor allem Prinzessin Kate, die dem Interior des historischen Hauses eine klassisch-elegante und dennoch familienfreundliche Atmosphäre verliehen hat.
Eine aktuelle Videobotschaft zum britischen Armistice Day von Prinz William aus dem Inneren der Lodge, sorgt jetzt für Begeisterung. Es ist der erste Blick, den das Thronfolgerpaar in sein neues Zuhause werfen lässte.
„Geschmackvoll dezent“
Die Szenerie – umrahmt von opulenten Goldverzierungen an einer imposanten Tür und purpurroten Vorhängen – wird von Kennern als deutliches Signal und Beweis für Kates Geschmack interpretiert. Der Stil wird als „geschmackvoll dezent“ und gleichzeitig „smart und schnörkellos“ beschrieben, was den Balanceakt zwischen königlicher Repräsentation und dem praktischen Alltag mit den drei Kindern (Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis) perfekt meistert.
Besonders auffällig ist ein Detail, das Kates Pläne für das neue Zuhause enthüllt: Medienberichten zufolge soll die Prinzessin in einem Antiquitätengeschäft einen Esstisch für 24 Personen ausgewählt haben. Dies deutet klar darauf hin, dass die Thronfolgerin beabsichtigt, in der Forest Lodge künftig große Dinner-Partys und Empfänge auszurichten – ein klares Zeichen für ihre wachsende repräsentative Rolle.
Die Renovierung der Forest Lodge, die das Paar laut Palast-Sprecher komplett aus eigener Tasche finanziert und für die sie eine marktübliche Miete an das Crown Estate zahlen, markiert einen Neuanfang. Es bietet William und Kate mehr Privatsphäre und die Chance, ein neues, stabiles Kapitel für ihre Familie zu beginnen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.