Prinz William gewährt Einblick in die Forest Lodge

​Besonders auffällig ist ein Detail, das Kates Pläne für das neue Zuhause enthüllt: Medienberichten zufolge soll die Prinzessin in einem Antiquitätengeschäft einen Esstisch für 24 Personen ausgewählt haben. Dies deutet klar darauf hin, dass die Thronfolgerin beabsichtigt, in der Forest Lodge künftig große Dinner-Partys und Empfänge auszurichten – ein klares Zeichen für ihre wachsende repräsentative Rolle.