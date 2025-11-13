So bitter ist der Beigeschmack der Energiebombe

Ein paar Beeren ins Müsli, ein paar Stück auf den Kuchen und der Rest in den Smoothie – Heidelbeeren erfreuen sich in Mitteleuropa besonderer Beliebtheit. Dass die blaue Frucht vor allem aus Südamerika zu uns kommt, stößt Umweltaktivisten ebenso wie Konsumenten sauer auf. Krone+ hat sich den Weg der Heidelbeere angesehen.
Es ist heiß. Die Sonne brennt erbarmungslos auf den trockenen, sandig-steinigen Wüstenboden. Das Wüstengebiet im Westen von Peru ist keine Gegend, in der man seine Freizeit verbringen möchte. Doch inmitten der kargen Landschaft mit vielen Hügeln und Felsen grünt es. Eine Pflanze reiht sich an die nächste, eingepackt in Säcke voller Humus. Tausende Pflanzen mit einer Höhe von knapp mehr als einem Meter reihen sich aneinander, bilden ein optisches Gegenstück zur trostlosen Umgebung. Genau hier wachsen jene Beeren, die wenige Wochen später irgendwo in Mitteleuropa ins Frühstücksmüsli geworfen werden.
