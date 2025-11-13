Alkoholfreie Getränke dürfen nicht „Gin“ heißen

Ein alkoholfreies Getränk darf nicht unter der Bezeichnung „Gin“ vermarktet werden. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg jetzt entschieden. Auch der Zusatz „alkoholfrei“ ändere nichts daran.
Die Bezeichnung „Gin“ sei nur bestimmten Spirituosen vorbehalten. Ein Verein hatte am Landgericht Potsdam in Deutschland gegen ein Unternehmen geklagt, das ein Getränk mit dem Namen „Virgin Gin Alkoholfrei“ verkaufte. Er argumentierte, dass die Bezeichnung gegen eine EU-Verordnung verstoße, laut der Gin durch das Aromatisieren von Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs mit Wacholderbeeren hergestellt sein müsse. Zudem ist ein Mindestalkoholgehalt von 37,5 Prozent vorgesehen.
Das deutsche Gericht befragte hierzu den EuGH, der dem Kläger recht gab. Demnach kann das Unternehmen das Getränk zwar weiterhin verkaufen, nur nicht unter dem Namen „Gin“. Ziel der Regelung sei es, Verbraucherinnen und Verbraucher vor einer Verwechslungsgefahr mit klar definierten Spirituosekategorien zu schützen und Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.