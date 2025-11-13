Alkoholfreie Getränke dürfen nicht „Gin“ heißen

Die Bezeichnung „Gin“ sei nur bestimmten Spirituosen vorbehalten. Ein Verein hatte am Landgericht Potsdam in Deutschland gegen ein Unternehmen geklagt, das ein Getränk mit dem Namen „Virgin Gin Alkoholfrei“ verkaufte. Er argumentierte, dass die Bezeichnung gegen eine EU-Verordnung verstoße, laut der Gin durch das Aromatisieren von Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs mit Wacholderbeeren hergestellt sein müsse. Zudem ist ein Mindestalkoholgehalt von 37,5 Prozent vorgesehen.