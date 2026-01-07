Mickey Rourke will keine Spenden: „Ist peinlich!“

„Wie jeder Sturm geht auch das vorbei“

Der Schauspieler sagte, er wisse nicht, wer den Aufruf gestartet habe, hege aber einen Verdacht. Er kündigte an, das Problem mit seinem Anwalt zu klären. Rourke versuchte zugleich, zu beruhigen: Er habe „ein Dach über dem Kopf und zu essen“, ihm gehe es gut. „Wie jeder Sturm geht auch das vorbei.“