Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufruf war ein Fake

Mickey Rourke will keine Spenden: „Ist peinlich!“

Society International
07.01.2026 10:11
Mickey Rourke meldete sich auf Instagram in einem pinkfarbenen T-Shirt und mit Hündchen am Arm ...
Mickey Rourke meldete sich auf Instagram in einem pinkfarbenen T-Shirt und mit Hündchen am Arm bei seinen Fans. Der Spendenaufruf, der für so viele Schlagzeilen gesorgt hatte, sei falsch und „peinlich“, unterstrich der Hollywoodstar.(Bild: Viennareport)

Anfang der Woche hat ein Spendenaufruf für Mickey Rourke für viel Aufsehen gesorgt. Jetzt meldete sich der Hollywoodstar, der angeblich hohe Mietschulden hat, persönlich bei seinen Fans und verriet, dass er von der Aktion nichts gewusst hätte. Und mehr noch: Er nennt die „GoFundMe“-Kampagne sogar „peinlich“.

0 Kommentare

In einem auf Instagram veröffentlichten Video erklärte der 73-Jährige, er habe damit „überhaupt nichts zu tun“. „Ich brauche das Geld von niemandem, ich würde so etwas nicht tun. Ich habe zu viel Stolz, das ist nicht meine Art.“

„Würde niemals um Geld bitten“
In dem Video zeigte sich der Ex-Boxer aufgewühlt, in einem pinkfarbenen T-Shirt und Cowboyhut, einen Hund im Arm: „Ich würde niemals Fremde oder Fans um Geld bitten.“

In diesem Clip spricht Mickey Rourke über den Spendenaufruf und verrät, dass er mit der Aktion nichts zu tun hatte:

Der Spendenaufruf hatte behauptet, Rourke drohe wegen Mietschulden eine Zwangsräumung in Los Angeles, wo er derzeit lebt. Bis zuletzt wurden rund 96.900 US-Dollar (82.468 Euro) gesammelt – angeblich mit Rourkes Zustimmung.

Der Schauspieler zeigte sich empört: Spendenplattformen wie „GoFundMe“ kenne er nicht. „Wenn ich kein Geld hätte, würde ich nicht um Almosen bitten“, betonte der Schauspieler. Die Aktion sei ihm „peinlich“. Wer bereits gespendet habe, solle sein Geld zurückfordern, sagte er mehrmals.

„Wie jeder Sturm geht auch das vorbei“
Der Schauspieler sagte, er wisse nicht, wer den Aufruf gestartet habe, hege aber einen Verdacht. Er kündigte an, das Problem mit seinem Anwalt zu klären. Rourke versuchte zugleich, zu beruhigen: Er habe „ein Dach über dem Kopf und zu essen“, ihm gehe es gut. „Wie jeder Sturm geht auch das vorbei.“

Lesen Sie auch:
Vom einstigen „Sexiest Man Alive“ ist nur nicht mehr viel übrig. Die neueste Aufnahme von Mickey ...
Megastar am Abgrund
Schock-Foto! Mickey Rourke nicht wiederzuerkennen
05.01.2026
Star bittet um Spenden
Mietschulden! Mickey Rourke droht Zwangsräumung
05.01.2026

Rourke wurde in den 1980er-Jahren mit dem Erotikdrama „9 1/2 Wochen“ bekannt. In den 90ern arbeitete er als Profiboxer. Sein Comeback feierte er 2008 mit dem Drama „The Wrestler“, das ihm einen Golden Globe sowie eine Oscar-Nominierung einbrachte.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
102.444 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
101.598 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Ski Alpin
Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte
91.685 mal gelesen
Noa Szollos
Mehr Society International
Aufruf war ein Fake
Mickey Rourke will keine Spenden: „Ist peinlich!“
Ehe-Aus besiegelt
Nicole Kidman und Keith Urban: Scheidung ist durch
Aufruf von Island-Star
Björk: „Grönländer, erklärt eure Unabhängigkeit!“
Statement an Ex
Dschungelcamp-Star Samira Yavuz nackt im „Playboy“
Fans jubeln
Netflix sagt „Oui“ zu 6. „Emily in Paris“-Staffel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf