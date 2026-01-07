Sechsjähriger stürzte aus Gangfenster in die Tiefe

Vor den Augen eines Zeugen ist ein sechs Jahre alter Bub am Dienstagmorgen aus einem Fenster eines Mehrparteienhauses in Margareten in die Tiefe gestürzt. Der Passant hatte gerade mit den Einsatzkräften telefoniert, als es zum Unfall kam.
Der Zeuge bemerkte am Morgen gegen 8 Uhr in der Schönbrunner Straße das Kind, das im ersten Stock des Hauses am Gangfenster stand. Er befürchtete bereits Schlimmes und rief die Einsatzkräfte, zeitgleich kam es zum Unfall – der Sechsjährige stürzte aus dem Fenster.
Ins Spital eingeliefert
Wenige Augenblicke später trafen bereits Einsatzkräfte der Berufsrettung ein. Der Bub hatte Prellungen und Abschürfungen erlitten – da jedoch mögliche innere Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde der Sechsjährige für weitere Untersuchungen in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht.
Nähere Infos zum Gesundheitszustand gab es zunächst nicht.
