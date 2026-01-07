Vorteilswelt
Trump bleibt hart

US-Militäreinsatz in Grönland „immer eine Option“

Außenpolitik
07.01.2026 07:55
Um Grönland und seine beschauliche Hauptstadt Nuuk ist ein heißer Streit entbrannt.
Um Grönland und seine beschauliche Hauptstadt Nuuk ist ein heißer Streit entbrannt.(Bild: AFP/Odd ANDERSEN)

Die US-Regierung schließt bei ihrem Gieren nach Grönland einen Militäreinsatz weiter nicht aus. Der Erwerb der Insel habe für die nationale Sicherheit der USA Priorität und sei entscheidend, um Gegner in der Arktis abzuschrecken, erklärte das Weiße Haus am Dienstag.

0 Kommentare

Präsident Donald Trump und sein Stab diskutierten demnach eine Reihe Optionen. Der Einsatz des Militärs sei dabei „immer eine Option“, die dem Oberbefehlshaber zur Verfügung stehe.

Durch Venezuela-Operation bestärkt
Trumps wiederbelebtes Interesse an der strategisch wichtigen Insel steht im Zusammenhang mit der kürzlichen Festnahme und Entmachtung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro. Trump fühle sich dadurch bestärkt und wolle die amerikanische Dominanz in der westlichen Hemisphäre sichern, hieß es aus dem Weißen Haus.

Einem hohen US-Beamten zufolge werden verschiedene Wege für einen Erwerb diskutiert. Dazu zählten ein direkter Kauf von Dänemark oder die Bildung eines „Compact of Free Association“ (COFA), eines speziellen Assoziierungsabkommens, mit dem Territorium. „Diplomatie ⁠ist immer die erste Option des Präsidenten, und das Aushandeln von Geschäften. Er liebt Geschäfte“, sagte der Beamte.

US-Außenminister Rubio will Grönland am liebsten einfach kaufen.
US-Außenminister Rubio will Grönland am liebsten einfach kaufen.(Bild: AP/Jacquelyn Martin)

Außenminister favorisiert Kauf
Das Ziel sei ein Kauf, berichtete auch das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Außenminister Marco Rubio habe in einer vertraulichen Sitzung mit US-Abgeordneten gesagt, dass die jüngsten Drohungen keine militärische Invasion signalisieren sollten. Das berichtete auch die „New York Times“ und schrieb zudem unter Berufung auf Beamte, dass Trump seine Mitarbeiter um die Vorlage eines aktualisierten Plans für einen Erwerb der Insel gebeten habe. Trump hatte einen solchen Plan bereits während seiner ersten Amtszeit ins Spiel gebracht.

Zuvor hatten mehrere europäische Staaten die USA in deutlichen Worten vor einer Annexion Grönlands gewarnt. In einer gemeinsamen Erklärung hatten Dänemark, zu dem die autonome Arktisinsel mit ⁠ihren 57.000 Einwohnern gehört, Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Spanien betont, Grönland gehöre seinem Volk. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte zuvor mit dem Ende des westlichen Verteidigungsbündnisses NATO gedroht.

Lesen Sie auch:
Nach dem militärischen Venezuela-Angriff: US-Präsident Donald Trump streckt seine Fühler jetzt ...
Krone Plus Logo
Sein nächstes Ziel?
Grönland: Warum Trump so heiß auf die Eiswüste ist
06.01.2026
Europa ungewohnt klar
Trump will Grönland – Partner ziehen rote Linie
06.01.2026

Widerstand im US-Senat
Auch innerhalb der USA gibt es jedoch Widerstand. Führende Senatoren beider Parteien forderten die Regierung auf, die Souveränität Dänemarks zu respektieren.

Trump hat wiederholt angedroht, Grönland zu übernehmen. Die Insel ist wegen der Zugehörigkeit zu Dänemark NATO-Gebiet, gehört allerdings nicht wie Dänemark zur EU. Die USA haben bereits Militärstützpunkte auf der Insel. Spekuliert wird, dass es Trump vor allem um die Ausbeutung der reichen Bodenschätze der Insel geht.

Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Kern hat „wachsendes Interesse“ an einer Kandidatur.
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Nach Waffenstillstand
Ukraine: Starmer ebnet Weg für Truppeneinsätze
Laut EU-Quelle
Italien will für Mercosur-Handelsabkommen stimmen
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
