Kältewarnung aufrecht: Österreich bibbert weiter

Der Spitzenwert wurde am Brunnenkogel auf 3437 Metern Seehöhe mit minus 24,5 Grad gemessen. Minus 22,8 Grad zeigte das Thermometer am Pitztaler Gletscher. Aber nicht nur am Berg, auch im Tal zeigte „Väterchen Frost“ einmal mehr, was er drauf hat. In Schmirn in Tirol wurden am Mittwoch in der Früh etwa minus 20 Grad gemessen, minus 19,5 Grad hatte es in Seefeld.