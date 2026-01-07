Vorteilswelt
Kein Ende in Sicht

Kältewarnung aufrecht: Österreich bibbert weiter

Tirol
07.01.2026 10:32

Es geht in Österreich auch weiterhin klirrend kalt und frostig zu. Nach wie vor befindet sich besonders der Westen des Landes im eisigen Kältegriff: Kältepol war in der vergangenen Nacht einmal mehr Tirol.

Der Spitzenwert wurde am Brunnenkogel auf 3437 Metern Seehöhe mit minus 24,5 Grad gemessen. Minus 22,8 Grad zeigte das Thermometer am Pitztaler Gletscher. Aber nicht nur am Berg, auch im Tal zeigte „Väterchen Frost“ einmal mehr, was er drauf hat. In Schmirn in Tirol wurden am Mittwoch in der Früh etwa minus 20 Grad gemessen, minus 19,5 Grad hatte es in Seefeld.

Klirrend kalt war es auch etwa in Kössen (Bezirk Kitzbühel) mit minus 16,7 Grad oder in Haiming im Oberland mit minus 16 Grad.

Es bleibt frostig in Österreich, besonders im Westen muss man gehörig zittern.
Aber auch in anderen Teilen Westösterreichs war es eisig kalt, berichtete Geosphere Austria am Mittwochvormittag: Am Sonnblick in Salzburg hatte es in der Nacht minus 22,2 Grad, auf der Valluga im Ländle minus 21,1 Grad.

Österreich
Symbol Schneefall
-3° / -1°
18 km/h
01:14 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-3° / -2°
16 km/h
01:57 h
50 %
Symbol wolkig
-6° / -0°
14 km/h
05:28 h
30 %
Symbol Schneefall
-5° / -3°
8 km/h
00:16 h
60 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 3°
9 km/h
03:11 h
60 %
Symbol wolkig
-6° / -6°
19 km/h
04:22 h
55 %
Symbol heiter
-8° / -4°
6 km/h
07:53 h
20 %
Symbol bedeckt
-9° / -6°
7 km/h
00:24 h
35 %
Symbol bedeckt
-7° / -5°
11 km/h
00:50 h
30 %
Symbol Nebel
-6° / -4°
14 km/h
00:00 h
25 %
Wien
Symbol bedeckt
-5° / -3°
14 km/h
00:47 h
50 %
Symbol bedeckt
-5° / -4°
13 km/h
01:14 h
45 %
Symbol wolkig
-9° / -1°
17 km/h
03:54 h
35 %
Symbol Schneefall
-5° / -2°
5 km/h
00:30 h
60 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 2°
18 km/h
04:40 h
55 %
Symbol stark bewölkt
-6° / -6°
14 km/h
02:46 h
60 %
Symbol heiter
-12° / -6°
5 km/h
06:39 h
25 %
Symbol bedeckt
-9° / -7°
7 km/h
00:15 h
40 %
Symbol bedeckt
-7° / -6°
11 km/h
00:14 h
30 %
Symbol Nebel
-7° / -5°
13 km/h
00:00 h
25 %
St. Pölten
Symbol bedeckt
-3° / -1°
12 km/h
01:03 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-3° / -2°
22 km/h
02:16 h
50 %
Symbol heiter
-7° / 0°
15 km/h
06:12 h
30 %
Symbol Schneefall
-6° / -3°
8 km/h
00:10 h
55 %
Symbol wolkig
-6° / 3°
7 km/h
04:54 h
50 %
Symbol wolkig
-5° / -5°
22 km/h
04:48 h
50 %
Symbol heiter
-9° / -4°
5 km/h
07:55 h
20 %
Symbol bedeckt
-9° / -6°
6 km/h
00:01 h
40 %
Symbol bedeckt
-7° / -5°
11 km/h
00:02 h
35 %
Symbol Nebel
-6° / -3°
15 km/h
00:00 h
30 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
-5° / -3°
3 km/h
00:03 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-7° / -3°
5 km/h
01:57 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-10° / -2°
6 km/h
01:41 h
45 %
Symbol starker Schneefall
-3° / 1°
4 km/h
02:08 h
65 %
Symbol leichter Schneefall
-2° / 1°
9 km/h
00:58 h
70 %
Symbol stark bewölkt
-3° / -3°
9 km/h
03:34 h
50 %
Symbol wolkig
-15° / -7°
3 km/h
04:47 h
35 %
Symbol bedeckt
-7° / -5°
4 km/h
00:07 h
45 %
Symbol bedeckt
-5° / -4°
7 km/h
01:29 h
30 %
Symbol bedeckt
-6° / -4°
8 km/h
00:51 h
25 %
Linz
Symbol bedeckt
-3° / -3°
3 km/h
00:11 h
50 %
Symbol bedeckt
-3° / -1°
6 km/h
00:51 h
50 %
Symbol wolkig
-12° / -1°
4 km/h
04:43 h
35 %
Symbol Schneefall
-7° / -1°
3 km/h
00:12 h
65 %
Symbol wolkig
-3° / 2°
4 km/h
05:24 h
55 %
Symbol wolkig
-6° / -1°
5 km/h
04:10 h
50 %
Symbol heiter
-14° / -5°
3 km/h
07:21 h
20 %
Symbol stark bewölkt
-8° / -4°
3 km/h
02:59 h
45 %
Symbol bedeckt
-9° / -4°
3 km/h
01:04 h
40 %
Symbol bedeckt
-7° / -3°
2 km/h
00:30 h
35 %
Graz
Symbol Schneefall
-4° / -3°
3 km/h
00:01 h
60 %
Symbol bedeckt
-5° / -2°
4 km/h
00:40 h
45 %
Symbol wolkig
-10° / -3°
5 km/h
05:19 h
45 %
Symbol Schneefall
-8° / -2°
5 km/h
01:58 h
65 %
Symbol wolkig
-4° / -0°
4 km/h
05:01 h
50 %
Symbol wolkig
-7° / -3°
4 km/h
04:10 h
50 %
Symbol wolkig
-12° / -7°
5 km/h
04:39 h
35 %
Symbol bedeckt
-9° / -3°
4 km/h
01:39 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-8° / -2°
4 km/h
02:19 h
40 %
Symbol bedeckt
-4° / 1°
4 km/h
00:34 h
40 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
-10° / -4°
4 km/h
00:05 h
50 %
Symbol wolkig
-11° / -4°
6 km/h
03:47 h
40 %
Symbol Schneefall
-10° / 1°
9 km/h
01:23 h
75 %
Symbol Schneeregen
-1° / 5°
10 km/h
01:44 h
65 %
Symbol Schneefall
-4° / 2°
9 km/h
00:56 h
75 %
Symbol Schneefall
-1° / -1°
14 km/h
01:11 h
75 %
Symbol wolkig
-16° / -5°
6 km/h
03:55 h
55 %
Symbol Schneefall
-6° / -0°
6 km/h
00:45 h
75 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 1°
6 km/h
03:11 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-6° / -2°
6 km/h
02:35 h
40 %
Salzburg
Symbol stark bewölkt
-13° / -5°
5 km/h
01:04 h
45 %
Symbol heiter
-13° / -6°
4 km/h
07:26 h
40 %
Symbol Schneefall
-12° / 1°
6 km/h
02:01 h
70 %
Symbol starker Schneefall
-1° / 4°
7 km/h
03:15 h
65 %
Symbol stark bewölkt
-6° / 2°
7 km/h
01:48 h
65 %
Symbol Schneefall
-4° / -2°
10 km/h
01:01 h
75 %
Symbol bedeckt
-12° / -1°
14 km/h
00:49 h
60 %
Symbol Schneeregen
-3° / 2°
6 km/h
00:01 h
70 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 5°
8 km/h
03:27 h
45 %
Symbol bedeckt
-4° / 5°
19 km/h
00:26 h
50 %
Innsbruck
Symbol stark bewölkt
-13° / -6°
3 km/h
01:39 h
30 %
Symbol wolkig
-7° / -4°
9 km/h
05:42 h
50 %
Symbol starker Schneefall
-7° / 1°
16 km/h
00:55 h
90 %
Symbol Schneeregen
1° / 4°
18 km/h
03:26 h
> 95 %
Symbol starker Schneefall
-2° / -0°
18 km/h
01:15 h
> 95 %
Symbol Schneefall
-3° / -3°
11 km/h
00:48 h
70 %
Symbol Schneefall
-10° / -2°
10 km/h
00:33 h
70 %
Symbol leichter Regen
-1° / 4°
14 km/h
00:17 h
75 %
Symbol stark bewölkt
1° / 4°
6 km/h
03:34 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 2°
7 km/h
03:40 h
45 %
Bregenz
Temperaturen weit im Minusbereich
Auf der oberösterreichischen Messstation am Dachstein wurden minus 19,5 Grad gemessen, auf der Villacher Alpe in Kärnten minus 14,9 Grad, auf der Rax in Niederösterreich minus 13,1 Grad und im steirischen Bad Aussee minus 11,2 Grad.

Hier war es am „wärmsten“
Deutlich unter dem Gefrierpunkt lagen die Temperaturen auch in der Bundeshauptstadt: In Wien-Stammersdorf wurden minus 4,1 Grad gemessen. Den österreichweit niedrigsten Kältewert gab es am Mittwoch im burgenländischen Podersdorf am Neusiedlersee mit minus 2,8 Grad.

Lesen Sie auch:
Tirol war auch am Dreikönigstag der Kältehotspot Österreichs. Sechs Orte waren in den Top-10.
Bis zu minus 22 Grad
Kalt, kälter, Tirol: Das große Frieren geht weiter
06.01.2026
Krone Plus Logo
Neuer Rekord
-25,7 Grad: So lebt es sich im kältesten Ort
05.01.2026
Das sind Kältekammern
Brrrr! Österreich bibbert bei bis zu minus 26 Grad
05.01.2026

Kein Kälte-Ende in Sicht
Eine Kältewarnung bleibt weiterhin für nahezu den gesamten Westen Österreichs sowie Teile Oberösterreichs, Kärnten, der Steiermark sowie Niederösterreichs aufrecht.

