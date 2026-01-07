NBA: James und Doncic führen Lakers zu Sieg

Doncic verbuchte auch zehn Assists, der Slowene sorgte mit einem Dreier aus großer Distanz kurz vor Ende der Partie noch für einen Höhepunkt. Für die Pelicans war es die achte Niederlage in Folge. Eine Negativserie setzte auch Indiana fort. Das 116:120 zu Hause gegen die Cleveland Cavaliers war schon die 13. Niederlage in Folge für die Pacers – eine Rekordmarke.