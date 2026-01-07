Schwärzler steht in Thailand bereits im Halbfinale

Während die Vorarlbergerin Julia Grabher zum Saisonauftakt beim WTA-250er-Turnier in Auckland eine Niederlage gegen die Wienerin Sinja Kraus einstecken musste, steht Ländle-Ass Joel Schwärzler beim ATP Challenger in Nonthaburi (Tha) bereits im Halbfinale. Und das, obwohl der 19-Jährige in seinen ersten zwei Matches ganz schön zittern musste.
Der an Nummer sechs gesetzte Harder Joel Schwärzler startete beim ATP Challenger in Nonthaburi (Tha) mit einem 6:3, 4:6, 7:6 (5)-Sieg über Hiroki Moriya (Jp/ATP-Nr. 502) ins neue Jahr. Dabei musste der 19-jährige Weltranglisten-254. aber mehr zittern als ihm lieb war. Im Entscheidungssatz musste der Heeressportler beim Stand von 4:5 aus seiner Sicht sogar zwei Matchbälle abwehren.
Scheinbar aussichtslos zurück
Und auch im Achtelfinale tat sich der frühere Weltranglistenerste der Junioren gegen den Franzosen Florent Bax (ATP-Nr. 281) schwer. Gleich im allerersten Game kassierte er ein Break, konnte beim Stand von 0:2 aus seiner Sicht aber fünf Breakbälle abwehren. Eine Chance zum Rebreak ließ Schwärzler ungenutzt und verlor den ersten Durchgang nach einem weiteren Break schließlich mit 3:6.
Elf Games in Folge für Schwärzler
Im zweiten Satz geriet er erneut mit einem Break 1:4 in Rückstand. Die Partie schien zu diesem Zeitpunkt bereits gelaufen. Doch dann verhinderte der Vorarlberger mit zwei abgewehrten Breakbällen einen 2:5-Rückstand – die Wende! Schwärzler machte gleich elf (!) Games in Folge und gewann die Partie nach 129 Minuten noch mit 3:6, 6:4 und 6:0!
Kampflos ins Halbfinale
Im Viertelfinale hätte es dann am Donnerstag gegen den an zwei gesetzten Italiener Lorenzo Giustino gehen soll. Doch der 34-Jährige, der in der Weltrangliste aktuell auf Platz 212 aufscheint, gab noch am Mittwoch w.o., womit Schwärzler bereits fix im Halbfinale steht. Dort geht es dann gegen den Sieger des Duells zwischen Marat Sharipov (Rus/ATP-Nr. 286) und dem Japaner Rio Noguchi (ATP-Nr. 209).
