Schwärzler steht in Thailand bereits im Halbfinale

Kampflos ins Halbfinale

Im Viertelfinale hätte es dann am Donnerstag gegen den an zwei gesetzten Italiener Lorenzo Giustino gehen soll. Doch der 34-Jährige, der in der Weltrangliste aktuell auf Platz 212 aufscheint, gab noch am Mittwoch w.o., womit Schwärzler bereits fix im Halbfinale steht. Dort geht es dann gegen den Sieger des Duells zwischen Marat Sharipov (Rus/ATP-Nr. 286) und dem Japaner Rio Noguchi (ATP-Nr. 209).