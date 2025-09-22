Streikwelle in Italiens öffentlichem Verkehr

Gewerkschaften unterstützen Gaza-Aktivisten

Zuvor hatte das Kollektiv der Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter CALP in Genua zum Streik aufgerufen. Diese verhinderten im August eine Waffenlieferung an Israel. Die Global Sumud Flotilla, die mit den Aktionen unterstützt werden soll, ist eine Hilfsflotte mit Aktivistinnen und Aktivisten aus aller Welt, die beabsichtigte, den Gazastreifen auf dem Seeweg zu erreichen. Italienische Gewerkschaften wie die USB (Unione Sindacale di Base) kritisieren, dass Israels Regierung das Völkerrecht im Gazastreifen missachte. Das Verhindern der Hilfslieferung durch die Flotte sei ein „terroristischer Akt“.