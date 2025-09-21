Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Debatte um Sanktionen

Von der Leyen: Israel lässt der EU keine Wahl

Außenpolitik
21.09.2025 09:46
Israelische Soldaten blicken auf den Gazastreifen.
Israelische Soldaten blicken auf den Gazastreifen.(Bild: AFP/MENAHEM KAHANA)

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihren Sanktionsplan gegen Israel verteidigt. Sie wisse, wie sehr die grausamen Hamas-Anschläge den jüdischen Staat bis ins Mark erschüttert hätten – doch die jüngsten Ereignisse würden ihr keine Wahl lassen.

0 Kommentare

„Aber die jüngsten Entwicklungen sind besonders besorgniserregend, mit einer menschengemachten Hungersnot und der finanziellen Austrocknung der Palästinensischen Autonomiebehörde“, so die EU-Kommissionspräsidentin in einem schriftlich geführten Interview der Zeitungskooperation „Leading European Newspaper Alliance“ (Lena). Die Zweistaatenlösung sei die einzige Perspektive für einen langfristig nachhaltigen Frieden in der Region.

EU-Chefin will „verhältnismäßige“ Sanktionen
Die Pläne für ein Siedlungsprojekt im sogenannten E-1-Gebiet würden das besetzte Westjordanland im Wesentlichen von Ost-Jerusalem abschneiden, sagte von der Leyen demnach weiter. „Was wir in den letzten Monaten von der israelischen Regierung gesehen haben, ist ein klarer Versuch, die Zweistaatenlösung zu untergraben.“

Deswegen habe die Kommission beschlossen, zu handeln, und ein Paket „gezielter und verhältnismäßiger Maßnahmen vorgeschlagen, um einen Weg nach vorne zu finden.“

Lesen Sie auch:
Frankreich will kommende Woche Palästina als Staat anerkennen.
Viele zivile Opfer
Macron: Israel zerstört vollständig seinen Ruf
18.09.2025
„Meine es ernst“
Völkermord? Gaza für Minister „Immo-Goldgrube“
18.09.2025

Was schlägt die Kommission vor?
Von der Leyen hatte am Mittwoch als Reaktion auf das von zahlreichen Staaten scharf kritisierte militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen mehrere Strafmaßnahmen vorgeschlagen, um die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zu einem Kurswechsel zu bewegen.

Unter anderem will sie Freihandelsvorteile streichen, die 37 Prozent der israelischen Warenexporte in die EU betreffen. Außerdem schlägt sie Strafmaßnahmen gegen besonders radikale Politiker wie Finanzminister Bezalel Smotrich und Polizeiminister Itamar Ben-Gvir vor. Auch Hamas-Terroristen und palästinensische Jihadisten sowie gewalttätige Siedler sollen sanktioniert werden.

Die Karte zeigt die weltweite Anerkennung Palästinas als Staat. 147 von 193 UNO-Staaten erkennen Palästina an. Außerdem planen Großbritannien, Frankreich, Australien und vier weitere Länder die Anerkennung. Quelle: NY Times/APA.

Im Rat der Mitgliedstaaten bräuchte es zu seiner Annahme die Zustimmung von 15 der 27 EU-Staaten, die zusammen mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU ausmachen. Ohne ein Ja aus Rom oder Berlin ist diese derzeit nicht absehbar. Der israelische Außenminister Gideon Saar nannte die Empfehlungen der EU-Kommission „moralisch und politisch verzerrt“ und schrieb, es sei zu hoffen, dass diese nicht angenommen werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
110.114 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
91.775 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Wirtschaft
„Aktion scharf“ gegen Betrug beim Krankenstand
90.858 mal gelesen
Wer im Krankenstand nur eine gemütliche Auszeit nimmt, soll Konsequenzen merken.
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2129 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1750 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1183 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Außenpolitik
Debatte um Sanktionen
Von der Leyen: Israel lässt der EU keine Wahl
Streit spitzt sich zu
Das Geheimnis der Gastpatienten-Ströme
Minister zufrieden
Asylzahlen sinken weiter: „Einsparungen möglich“
Keine Stopps geplant
Ärger um den „Durchfahr-Bahnhof“ Wiener Neustadt
Abklärung wichtig
Zukunft Demenz: Angst soll der Hoffnung weichen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf