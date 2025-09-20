Baerbock wirbt um Zweistaatenlösung

„Immer wieder Bruch des Völkerrechts“

Mit einer offiziellen Anerkennung des Staates sei der Konflikt noch nicht beendet. Aber wenn die Weltgemeinschaft nicht wegschaue, sondern weiter Druck ausübe und gemeinsam handle, könne etwas erreicht werden. Viele Länder würden in der UNO-Vollversammlung deutlich machen, dass sie nicht akzeptierten, „dass es immer wieder auch zum Bruch des Völkerrechts kommt, indem zum Beispiel die israelische Regierung keine Hilfsgüter, keine humanitäre Hilfe nach Gaza hineinlässt, indem es eben auch immer wieder Angriffe auf zivile Orte gibt“, so Baerbock weiter.