Kerns wachsendes Interesse

Zufrieden sein kann niemand in der SPÖ mit dem Zustand der Partei, die auch in der ersten Meinungsumfrage des neuen Jahres nicht einmal ihr historisch schlechtestes Wahlergebnis von 2024 mit 21 Prozent erreicht. 18 Prozent, das ist genau halb so viel, wie die Freiheitlichen derzeit erzielen würden.