„Krone“-Kommentar

Kerns wachsendes Interesse

Kolumnen
07.01.2026 10:10
Damals noch Bürgermeister und Bundeskanzler: Andreas Babler und Christian Kern 2017 im ...
Damals noch Bürgermeister und Bundeskanzler: Andreas Babler und Christian Kern 2017 im Gewerbepark Traiskirchen(Bild: APA/BKA/Andy Wenzel)
Zufrieden sein kann niemand in der SPÖ mit dem Zustand der Partei, die auch in der ersten Meinungsumfrage des neuen Jahres nicht einmal ihr historisch schlechtestes Wahlergebnis von 2024 mit 21 Prozent erreicht. 18 Prozent, das ist genau halb so viel, wie die Freiheitlichen derzeit erzielen würden.

Allein Parteichef Andreas Babler dafür verantwortlich zu machen, wäre zu billig. Die Ursachen für die Misere der Regierungspartei sind vielschichtig.

So findet man in der SPÖ noch immer keinen überzeugenden Umgang mit der Migrationsfrage. Vor allem aber sind einander die rechten Pragmatiker wie der burgenländische Landeshauptmann Doskozil und der linke Flügel, den Babler repräsentiert, spinnefeind.

Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)

Dass die SPÖ, wie die Umfrage ausweist, mit ihrem Ex-Parteichef Christian Kern an der Spitze derzeit ein weit höheres Potenzial hätte, das befeuert die Debatte um ein Comeback des Ex-Kanzlers. In mehreren Gruppierungen der SPÖ, vor allem in einigen Ländern, wird schon seit Monaten im Hintergrund eifrig an der Rückkehr Kerns gearbeitet.

Die aktuelle Umfrage lockte nun die ersten Kern-Jünger aus der Deckung. Doch der Ex-SPÖ-Chef hat auch mächtige parteiinterne Gegner, die ihm seinen unrühmlichen Abgang aus der Politik nicht verzeihen.

Aber alle, ob Freund oder Feind, werden von nun an ganz gewiss das machen, was Kern selbst angekündigt hat: die Entwicklungen „mit wachsendem Interesse“ verfolgen.

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
SPÖ
