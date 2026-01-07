Rapid: Neuer Cheftrainer ist da, Kulovits weg

„Bin froh, hier zu sein“

Hoff Thorup startete seine Präsentation dann mit den Worten „Herzlich willkommen! Ich bin froh, hier zu sein.“ Es waren die einzigen Worte, die er auf Deutsch sprach. „Der Rest wird Englisch sein“, ließ er wissen. Er verstehe Deutsch gut und werde bald öfter auch selbst Deutsch sprechen. Der 36-Jährige erklärte, er habe „ein wirklich, wirklich gutes Gefühl“ bei Rapid: „Das Projekt des Klubs ist wichtiger als der Name. Es geht um die Menschen hier im Klub. Es ist wirklich aufregend und ich kann es kaum erwarten, mit der Arbeit loszulegen.“