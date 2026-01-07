Kein Gurt: Schwerverletzter bei Crash auf Autobahn

Kurz vor 19.30 Uhr ereignete sich am Dreikönigstag der fatale Unfall auf der A13 bei Innsbruck. Ein 35-jähriger Bulgare war mit seinem Pkw in Richtung Westen unterwegs, als das Fahrzeug unmittelbar nach dem Bergiseltunnel in einer lang gezogenen Linkskurve ins Rutschen geriet.