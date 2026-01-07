Vorteilswelt
Sperre auf der A13

Kein Gurt: Schwerverletzter bei Crash auf Autobahn

Tirol
07.01.2026 10:31
Der Pkw wurde massiv beschädigt.
Der Pkw wurde massiv beschädigt.(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck, Krone KREATIV)

Fataler Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der A13 Brennerautobahn bei Innsbruck: Ein Pkw geriet in einer Kurve ins Rutschen und krachte mit voller Wucht gegen die Leitplanke. Drei Insassen erlitten Verletzungen – einer davon, der nicht angeschnallt war, schwere!

Kurz vor 19.30 Uhr ereignete sich am Dreikönigstag der fatale Unfall auf der A13 bei Innsbruck. Ein 35-jähriger Bulgare war mit seinem Pkw in Richtung Westen unterwegs, als das Fahrzeug unmittelbar nach dem Bergiseltunnel in einer lang gezogenen Linkskurve ins Rutschen geriet.

Das Auto krachte folglich gegen die Leiteinrichtung und wurde anschließend durch die Wucht des Aufpralls zurück in die Fahrbahnmitte geschleudert.

Ein 39‑jähriger Mitfahrer auf der Rückbank, der keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, wurde schwer verletzt.

Drei Verletzte mit Rettung ins Spital
Der Lenker sowie eine Beifahrerin (37) kamen mit leichten Verletzungen recht glimpflich davon. „Ein 39‑jähriger Mitfahrer auf der Rückbank, der keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, wurde schwer verletzt“, so die Polizei.

Alle drei Insassen wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und im Anschluss in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die A13 in diesem Bereich rund eine Stunde gesperrt werden. Während der anschließenden Aufräumarbeiten war die Unfallstelle einspurig passierbar.

