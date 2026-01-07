Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Zum Wohl des Volkes“

Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl

Außenpolitik
07.01.2026 06:54

Dass es die USA auf die großen Erdölvorkommen in Venezuela abgesehen haben, war bereits vor der Militäraktion am Wochenende klar. Nun greift US-Präsident Donald Trump aber direkt in die Ölindustrie des südamerikanischen Landes ein. Der Republikaner kündigte an, dass zwischen 30 und 50 Millionen Barrel an sanktioniertem Öl an die Vereinigten Staaten geliefert werden sollen.

0 Kommentare

„Dieses Öl wird zu seinem Marktpreis verkauft, und das Geld wird von mir als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika kontrolliert, um sicherzustellen, dass es zum Wohl des venezolanischen Volkes und der Vereinigten Staaten verwendet wird“, schrieb Trump am Dienstag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. Energieminister Chris Wright sei angewiesen, diesen Plan „sofort“ umzusetzen.

Washington stellt Entschädigungen für Ölfirmen in Aussicht
Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuvor am Dienstag von fünf mit der Angelegenheit vertrauten Personen aus US-Regierung, -Industrie und -Schifffahrt erfahren, dass die USA und Venezuela über die Ausfuhr von venezolanischem Rohöl ⁠an US-Raffinerien verhandelten. Die Gespräche sind das erste Anzeichen dafür, dass die venezolanische Regierung auf die Forderungen Trumps reagiert. Dieser stellt Ölkonzernen Subventionen für den Wiederaufbau der Energieinfrastruktur in Aussicht. Die Regierung habe den Konzernen bedeutet, dass sie für eine Entschädigung für vor zwei Jahrzehnten verstaatlichte Vermögenswerte schnell nach Venezuela zurückkehren und erheblich investieren müssten.

Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land einer der wichtigsten Öllieferanten der USA.(Bild: AP/Matias Delacroix)
Lesen Sie auch:
Venezuelas Generalstaatsanwalt Tarek William Saab
Kritik aus Venezuela
Generalstaatsanwalt wirft den USA Terrorismus vor
06.01.2026
Caracas unter Spannung
Tausende auf den Straßen: Fordern Maduro zurück
06.01.2026
Delcy Rodríguez
Maduro-Vertraute als Interimspräsidentin vereidigt
05.01.2026
Poseidon vor Tijuana
US-Aufklärer gesichtet: Angst in Mexiko wächst
06.01.2026

Interimspräsidentin: „Kein ausländischer Akteur regiert“
Unterdessen betonte Übergangspräsidentin Delcy Rodriguez, dass die venezolanische Regierung weiterhin das Land regiere, „sonst niemand“. Die 56-Jährige äußerte sich in scharfen Worten über den US-Einsatz. „Nach dem schrecklichen Angriff der Regierung der Vereinigten Staaten auf Venezuela bleibt das venezolanische Volk standhaft und mobilisiert, um unser Vaterland zu verteidigen“, sagte Rodríguez und ergänzte: „Dies ist ein Volk, das nicht aufgibt, wir sind ein Volk, das sich nicht ergibt.“ Die bei dem Einsatz getöteten kubanischen und venezolanischen Sicherheitskräfte bezeichnete Rodríguez als „Märtyrer“. Behörden zufolge handelt es sich um 55 getötete Militärangehörige.

Übergangspräsidentin Delcy Rodriguez
Übergangspräsidentin Delcy Rodriguez(Bild: AFP/PEDRO MATTEY)

Bis 2005 wichtigster Öllieferant der USA
Rohölmengen werden in Barrel gemessen, also Fässern. Ein Barrel umfasst rund 159 Liter. Trump hatte nach der Gefangennahme und Entmachtung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro am Wochenende erklärt, er wolle totalen Zugang zur Ölindustrie des Landes. Für Venezuela sind die Verhandlungen dringend, da das Land wegen einer von Trump verhängten Blockade auf Millionen Barrel Öl sitzt. Dem Konzern PDVSA geht der Lagerraum aus, weshalb die Produktion bereits gedrosselt werden musste.

Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land einer der wichtigsten Öllieferanten der USA. Die Lage änderte sich dramatisch, nachdem der damalige sozialistische Staatschef Hugo Chávez 2007 die Industrie weiter verstaatlichte und den Besitz von US-Firmen beschlagnahmte.  

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald Trump
VenezuelaUSA
Reuters
WochenendeRegierung
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Kern hat „wachsendes Interesse“ an einer Kandidatur.
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Top-3

Gelesen

Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
101.769 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
100.148 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Ski Alpin
Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte
91.634 mal gelesen
Noa Szollos
Mehr Außenpolitik
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Nach Waffenstillstand
Ukraine: Starmer ebnet Weg für Truppeneinsätze
Laut EU-Quelle
Italien will für Mercosur-Handelsabkommen stimmen
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
Bei Gipfel in Paris
Plakolm: „Der Krieg in der Ukraine muss aufhören!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf