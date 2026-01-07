Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl

Washington stellt Entschädigungen für Ölfirmen in Aussicht

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuvor am Dienstag von fünf mit der Angelegenheit vertrauten Personen aus US-Regierung, -Industrie und -Schifffahrt erfahren, dass die USA und Venezuela über die Ausfuhr von venezolanischem Rohöl ⁠an US-Raffinerien verhandelten. Die Gespräche sind das erste Anzeichen dafür, dass die venezolanische Regierung auf die Forderungen Trumps reagiert. Dieser stellt Ölkonzernen Subventionen für den Wiederaufbau der Energieinfrastruktur in Aussicht. Die Regierung habe den Konzernen bedeutet, dass sie für eine Entschädigung für vor zwei Jahrzehnten verstaatlichte Vermögenswerte schnell nach Venezuela zurückkehren und erheblich investieren müssten.