Nicole Kidman und Keith Urban: Scheidung ist durch

Nicole Kidman und Keith Urban haben ihre Scheidung abgeschlossen. Das Paar gab im September 2025 bekannt, dass es sich nach 19 Jahren Ehe getrennt hatte. Am Dienstag wurde die Trennung vor einem Gericht in Nashville offiziell vollzogen.
Laut Unterlagen, die dem Magazin „Us Weekly“ vorliegen, werden weder Kidman (58) noch Urban (57) Unterhalt oder Ehegattenunterhalt zahlen, und die „Babygirl“-Schauspielerin erhält das alleinige Sorgerecht für ihre Töchter Sunday (17) und Faith (15).
Detaillierter Plan
Als die 58-jährige Schauspielerin die Scheidung wegen unüberbrückbarer Differenzen einreichte, enthielten ihre Gerichtsunterlagen einen detaillierten Plan zur Kindererziehung, auf den sich das Paar geeinigt hatte. Kidman und Urban vereinbarten, sich nicht gegenseitig schlecht über die Familien des anderen Elternteils zu äußern und „jedes Kind zu ermutigen, den anderen Elternteil weiterhin zu lieben und sich in beiden Familien wohlzufühlen“.
Beide mussten innerhalb von 60 Tagen nach Einreichung der Scheidung an einem Elternseminar teilnehmen. Den Unterlagen zufolge wird die Kidman der Hauptobsorgeberechtigte für ihre Töchter sein und sie 306 Tage im Jahr bei sich haben, während der Country-Star sie 59 Tage im Jahr bei sich haben wird. Laut „TMZ“ gab Kidman unüberbrückbare Differenzen als Grund für das Scheitern ihrer Ehe an, und sowohl sie als auch Urban verzichteten auf Unterhaltszahlungen für sich selbst und die Kinder.
