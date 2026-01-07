Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ehe-Aus besiegelt

Nicole Kidman und Keith Urban: Scheidung ist durch

Society International
07.01.2026 10:00
Keith Urban und Nicole Kidman sind nach 19 Jahren Ehe geschiedene Leute.
Keith Urban und Nicole Kidman sind nach 19 Jahren Ehe geschiedene Leute.(Bild: AP/Peter Kramer)

Nicole Kidman und Keith Urban haben ihre Scheidung abgeschlossen. Das Paar gab im September 2025 bekannt, dass es sich nach 19 Jahren Ehe getrennt hatte. Am Dienstag wurde die Trennung vor einem Gericht in Nashville offiziell vollzogen.

0 Kommentare

Laut Unterlagen, die dem Magazin „Us Weekly“ vorliegen, werden weder Kidman (58) noch Urban (57) Unterhalt oder Ehegattenunterhalt zahlen, und die „Babygirl“-Schauspielerin erhält das alleinige Sorgerecht für ihre Töchter Sunday (17) und Faith (15).

Detaillierter Plan
Als die 58-jährige Schauspielerin die Scheidung wegen unüberbrückbarer Differenzen einreichte, enthielten ihre Gerichtsunterlagen einen detaillierten Plan zur Kindererziehung, auf den sich das Paar geeinigt hatte. Kidman und Urban vereinbarten, sich nicht gegenseitig schlecht über die Familien des anderen Elternteils zu äußern und „jedes Kind zu ermutigen, den anderen Elternteil weiterhin zu lieben und sich in beiden Familien wohlzufühlen“.

Lesen Sie auch:
Tom Cruise, der sich endlich seinen Ehren-Oscar abholen durfte, reagierte ziemlich fies auf die ...
„Es ist Karma“
So fies reagierte Tom Cruise auf Kidmans Ehe-Aus
18.11.2025
Töchter geben ihr Halt
Nicole Kidman zeigt ihre Trennungs-Frisur in Paris
07.10.2025

Beide mussten innerhalb von 60 Tagen nach Einreichung der Scheidung an einem Elternseminar teilnehmen. Den Unterlagen zufolge wird die Kidman der Hauptobsorgeberechtigte für ihre Töchter sein und sie 306 Tage im Jahr bei sich haben, während der Country-Star sie 59 Tage im Jahr bei sich haben wird. Laut „TMZ“ gab Kidman unüberbrückbare Differenzen als Grund für das Scheitern ihrer Ehe an, und sowohl sie als auch Urban verzichteten auf Unterhaltszahlungen für sich selbst und die Kinder.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
102.444 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
101.598 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Ski Alpin
Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte
91.685 mal gelesen
Noa Szollos
Mehr Society International
Aufruf war ein Fake
Mickey Rourke will keine Spenden: „Ist peinlich!“
Ehe-Aus besiegelt
Nicole Kidman und Keith Urban: Scheidung ist durch
Aufruf von Island-Star
Björk: „Grönländer, erklärt eure Unabhängigkeit!“
Statement an Ex
Dschungelcamp-Star Samira Yavuz nackt im „Playboy“
Fans jubeln
Netflix sagt „Oui“ zu 6. „Emily in Paris“-Staffel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf