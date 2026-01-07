Nicole Kidman und Keith Urban: Scheidung ist durch

Beide mussten innerhalb von 60 Tagen nach Einreichung der Scheidung an einem Elternseminar teilnehmen. Den Unterlagen zufolge wird die Kidman der Hauptobsorgeberechtigte für ihre Töchter sein und sie 306 Tage im Jahr bei sich haben, während der Country-Star sie 59 Tage im Jahr bei sich haben wird. Laut „TMZ“ gab Kidman unüberbrückbare Differenzen als Grund für das Scheitern ihrer Ehe an, und sowohl sie als auch Urban verzichteten auf Unterhaltszahlungen für sich selbst und die Kinder.