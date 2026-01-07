Regierung beschließt Hilfspaket für den Tourismus

• Vision T – Erarbeitung einer neuen nationalen Tourismusstrategie mit starker Beteiligung der Branche - Nach den Expertengipfeln folgen Stakeholderdialoge in allen Bundesländern ab März 2026 - Neues Zielbild für den Tourismus bis Sommer 2026

• Sonderbudget für die Olympischen Winterspiele 2026 - 1 Mio. Euro für internationale Bewerbung Österreichs als führende Skidestination

• Modernisierung der Beherbergungsstatistik - Mehr Digitalisierung und Datenqualität als Voraussetzung für das digitale Gästeblatt

• Neue Imagekampagne „Team Tourismus“ - Ziel: Mehr Menschen für Jobs im Tourismus begeistern - Schwerpunkt auf moderne Arbeitswelten, Karrieren und Sinnstiftung

• Bundesweite Fachkräftestrategie laut Regierungsprogramm – im Tourismus mit Schwerpunkt auf Ganzjahresarbeitsplätze und überregionale Vermittlung - Fokus auf bessere Arbeitsbedingungen, Qualifikation und langfristige Bindung

• Start des Tourismusbeschäftigtenfonds - 6,5 Mio. Euro jährlich für Qualifizierungs- und Unterstützungsleistungen

• Überprüfung der Inflationsberechnung im Tourismus - Gemeinsam mit Statistik Austria, um exportorientierten Charakter besser abzubilden

• Programm „NextGen4Austria“ zur Betriebsnachfolge im Tourismus - Qualifizierungsangebote für potenzielle Nachfolgerinnen und Nachfolger

• Preisauszeichnung bei Beherbergungsbetrieben vereinfachen - Klare Regeln für die Ausweisung von Abgaben wie der Ortstaxe, zeitgemäße Anpassung der Pflicht zur Preisangabe im Eingangsbereich

• Umsetzung der EU-Verordnung zu Short-Term Rentals - Bund stellt technische Infrastruktur für einheitliche Datenmeldung zur Verfügung