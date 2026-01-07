Vorteilswelt
Tragödie in Wien

Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Floridsdorf

Wien
07.01.2026 10:05
Für die Frau kam jede Hilfe zu spät-
Für die Frau kam jede Hilfe zu spät-(Bild: Christian Jauschowetz)

Ein schwerer Brand in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf hat am Montagnachmittag ein Todesopfer gefordert. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät.

Das verheerende Feuer war gegen 16.10 Uhr in der Skraupstraße ausgebrochen. Ein Hausbewohner hatte zuvor starken Brandgeruch im Stiegenhaus wahrgenommen und sofort Alarm geschlagen. Die Berufsfeuerwehr rückte mit mehreren Kräften aus und konnte den Brand im zweiten Stock des mehrstöckigen Wohngebäudes rasch unter Kontrolle bringen.

Frau leblos entdeckt
Bei den Löscharbeiten machten die Einsatzkräfte jedoch eine tragische Entdeckung: In der betroffenen Wohnung wurde eine Frau leblos aufgefunden. Sie verstarb noch vor Ort.

Keine weiteren Verletzten
Sowohl die Identität der Verstorbenen als auch die genaue Ursache des Feuers sind derzeit noch völlig unklar. Neben den Löscharbeiten kümmerte sich die Sondereinsatzgruppe der Berufsfeuerwehr um insgesamt neun Personen, die vor Ort betreut werden mussten. Weitere Verletzte gab es nach aktuellem Stand nicht.

