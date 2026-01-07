Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Floridsdorf

Keine weiteren Verletzten

Sowohl die Identität der Verstorbenen als auch die genaue Ursache des Feuers sind derzeit noch völlig unklar. Neben den Löscharbeiten kümmerte sich die Sondereinsatzgruppe der Berufsfeuerwehr um insgesamt neun Personen, die vor Ort betreut werden mussten. Weitere Verletzte gab es nach aktuellem Stand nicht.