Feuer in Hallstatt: Holzhütte brannte nieder

Übergreifen der Flammen verhindert

Da dies jedoch nicht mehr möglich war, verständigte er die Besitzer der Holzhütte, welche im unmittelbar angrenzenden Wohngebäude gerade im Begriff war, zu Bett zu gehen. Die Freiwilligen Feuerwehren Hallstatt und Obertraun konnten ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Wohnhäuser verhindern, die Hütte selbst brannte jedoch vollständig ab. Um 1.20 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Personen kamen keine zu Schaden. Eine Brandursache ist derzeit unbekannt.