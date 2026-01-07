Feuer in Hallstatt: Holzhütte brannte nieder

Meterhohe Flammen schlugen den Einsatzkräften entgegen, als sie in der Nacht auf Dienstag zu einem Holzhüttenbrand nach Hallstatt in OÖ unterwegs waren. Ein aufmerksamer Anrainer wurde auf den Brand aufmerksam und konnte so vermutlich noch Schlimmeres verhindern.
Am Dienstag kurz vor Mitternacht hörte ein 30-Jähriger aus Hallstatt ein Knistern und Knacken. Als er aus dem Fenster blickte, stellte er fest, dass die gegenüberliegende Holzhütte in Vollbrand stand und die Flammen bereits meterhoch aus dem Dach schlugen.
Der Mann wies seine Frau an, die Feuerwehr zu verständigen, während er selbst zu einem benachbarten Schulgebäude lief und mit einem dort öffentlich aufgehängten Feuerlöscher versuchte, den Brand einzudämmen.
Übergreifen der Flammen verhindert
Da dies jedoch nicht mehr möglich war, verständigte er die Besitzer der Holzhütte, welche im unmittelbar angrenzenden Wohngebäude gerade im Begriff war, zu Bett zu gehen. Die Freiwilligen Feuerwehren Hallstatt und Obertraun konnten ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Wohnhäuser verhindern, die Hütte selbst brannte jedoch vollständig ab. Um 1.20 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Personen kamen keine zu Schaden. Eine Brandursache ist derzeit unbekannt.
